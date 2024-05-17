خبراء "سبوتنيك" يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي
13:13 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 13:22 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Олег Казанцевخبراء سبوتنيك يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Олег Казанцев
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عقدت دورة تدريبية رئيسية حول مشروع "سبوتنيك برو" بصيغة مختلطة في موقع المنتدى الاقتصادي الدولي الخامس عشر "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، بدعم من الوكالة الجمهورية للصحافة والاتصال الجماهيري (تاتميديا) واتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي (UNA OIC).
وشارك مدير المشاريع الخاصة ميخائيل كونراد وزملاؤه تجربتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الإعلامي.
وعمل مدير التعاون الدولي، فاسيلي بوشكوف، على إدارة الجلسة التي نظمت للمشاركين في المنتدى وللصحفيين من الدول الإسلامية.
© Sputnik . Олег Казанцевخبراء سبوتنيك يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
خبراء سبوتنيك يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Олег Казанцев
وألقى المدير العام لاتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، محمد اليامي، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية مثل هذا الحوار حول التقنيات الجديدة.
© Sputnik . Олег Казанцевخبراء سبوتنيك يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
خبراء سبوتنيك يتحدثون عن تحديات ومزايا تقنيات الذكاء الاصطناعي في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
© Sputnik . Олег Казанцев
وعقب المحاضرة، علق ميخائيل كونراد قائلاً: "لقد حصلنا على فرصة ممتازة للحديث عن آخر تطوراتنا أمام أوسع دائرة ممكنة من المستمعين".
وأضاف كونراد: "نأمل ألا نكون قد أبلغنا قصتنا فحسب، بل ألهمنا زملاءنا لإجراء تجاربهم الخاصة مع التقنيات المستقبلية".
وعُقد الاجتماع في إطار مذكرة التفاهم الموقعة عام 2021 مع اتحاد وكالات أنباء منظمة التعاون الإسلامي، التي أصبحت الأساس للمشاريع المشتركة بين الوكالتين.
وفي عام 2022، أصبحت رابطة منظمة المؤتمر الإسلامي شريكة في المؤتمر الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: خطوات عملية في التعاون الإعلامي"، الذي عقد في موقع الوكالة.