سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

عربي
بوتين: يمكن لروسيا والصين أن تفعلا الكثير... فيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1088919179.html
سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)". 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T07:23+0000
2024-05-17T07:23+0000
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055272572_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_88bd79c8160d98c78eae364000f8bd8a.jpg
ونقلت وكالة "يونهاب"، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.يأتي ذلك بعد يومين من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية العام الحالي.وتشير تقارير، إلى أنه من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش الكوري الشمالي.ووفقا لوسائل إعلام كورية، زار كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.
https://sarabic.ae/20240515/زعيم-كوريا-الشمالية-يشدد-على-ضرورة-إحداث-تغيير-تاريخي-في-استعدادات-الجيش-للحرب-1088857949.html
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/01/0c/1055272572_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c5a1d596a6116f8d0352ae9171eb2721.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

07:23 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Ahn Young-joonاختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Ahn Young-joon
تابعنا عبر
أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)".
ونقلت وكالة "يونهاب"، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.
يأتي ذلك بعد يومين من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.
كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس مانريغيون-1 على صاروخ جديد تشخوليما-1 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
زعيم كوريا الشمالية يشدد على ضرورة إحداث تغيير تاريخي في استعدادات الجيش للحرب
15 مايو, 10:44 GMT
وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية العام الحالي.
وتشير تقارير، إلى أنه من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش الكوري الشمالي.
ووفقا لوسائل إعلام كورية، زار كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... إسرائيل ترسل فريقا قانونيا إلى محكمة العدل أمس, 05:14 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала