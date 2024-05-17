https://sarabic.ae/20240517/سيئول-كوريا-الشمالية-تطلق-صاروخا-بالستيا-باتجاه-بحر-اليابان-1088919179.html

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

سيئول: كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليابان

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الجمعة، أن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا باتجاه البحر الشرقي (بحر اليابان)". 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T07:23+0000

2024-05-17T07:23+0000

2024-05-17T07:23+0000

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون

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ونقلت وكالة "يونهاب"، عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية، أنها تقوم بتحليل مدى طيران الصاروخ الكوري الشمالي وقدراته الأخرى.يأتي ذلك بعد يومين من دعوة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى "تغيير تاريخي" في الاستعدادات للحرب.وأشرف الزعيم الكوري الشمالي، على نظام أسلحة صاروخية تكتيكية جديد من المقرر أن يتم تزويد الجيش بها بعد استكمال الخطط الخاصة بالتصنيع مع حلول نهاية العام الحالي.وتشير تقارير، إلى أنه من المقرر أن يتم نشر الأنظمة الصاروخية، التي تم إنتاجها في النصف الأول من هذا العام في الوحدات المشتركة لمجموعة العمليات الغربية بالجيش الكوري الشمالي.ووفقا لوسائل إعلام كورية، زار كيم جونغ أون، الأسبوع الماضي، مصانع الذخيرة الكبرى التي تنتج مركبات إطلاق الصواريخ والمدفعية وطالب بتحسين قدراتها، كما أشرف على اختبار إطلاق قذائف الصواريخ عيار 240 ملم.

https://sarabic.ae/20240515/زعيم-كوريا-الشمالية-يشدد-على-ضرورة-إحداث-تغيير-تاريخي-في-استعدادات-الجيش-للحرب-1088857949.html

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