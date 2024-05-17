سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": القمة العربية الأخيرة أبرزت أهمية السلام والحلول المستدامة

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القوات الروسية تحرر 12 بلدة في مقاطعة خاركوف
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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البرنامج الصباحي
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183 د
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سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
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0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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23 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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120 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20240517/سياسي-بحريني-لـسبوتنيك-القمة-العربية-الأخيرة-أبرزت-أهمية-السلام-والحلول-المستدامة-1088933173.html
سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": القمة العربية الأخيرة أبرزت أهمية السلام والحلول المستدامة
سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": القمة العربية الأخيرة أبرزت أهمية السلام والحلول المستدامة
سبوتنيك عربي
صرح محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عضو مجلس أمناء معهد البحرين، بأن "دعوة القمة العربية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية تستضيفه البحرين، تؤكد... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T12:16+0000
2024-05-17T12:16+0000
حصري
قمة البحرين
البحرين
العالم العربي
الأخبار
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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان البحرين" في القمة العربية يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".وتابع: "بالإضافة إلى توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف".وثمّن السيسي البوعينين "تأكيد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة".وأوضح أن دعم "إعلان البحرين" لمعالجة كافة الأزمات والتحديات والتطورات في السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والصومال، وتأكيد حق دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الجزر الإماراتية، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، يؤكد حرص القادة العرب على تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات التعليمية وتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة".ونوّه السيسي البوعينين بتأكيد "إعلان البحرين" على التنمية المستدامة وتكاتف الجهود وتكاملها، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية، ومن خلال إطلاق الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالجة التحديات، وتوطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".وأشار إلى أهمية "وضع المبادرات التنفيذية والبرامج النوعية التي تسهم في تعزيز الحوار والتسامح والتعايش، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، مع المحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة، وإبراز الموروث الحضاري والفكري ونشر الثقافة العربية العريقة".
https://sarabic.ae/20240516/البيان-الختامي-للقمة-العربية-يدعو-لنشر-قوات-حماية-وحفظ-سلام-دولية-بفلسطين-لحين-تنفيذ-حل-الدولتين-1088902392.html
https://sarabic.ae/20240516/شي-جين-بينغ-بمناسبة-قمة-البحرين-العلاقات-الصينية-العربية-الحالية-تمر-بأفضل-فترة-في-التاريخ-1088905788.html
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حصري, قمة البحرين, البحرين, العالم العربي, الأخبار
حصري, قمة البحرين, البحرين, العالم العربي, الأخبار

سياسي بحريني لـ"سبوتنيك": القمة العربية الأخيرة أبرزت أهمية السلام والحلول المستدامة

12:16 GMT 17.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDAالمهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين عضو مجلس أمناء معهد البحرين
المهندس محمد إبراهيم السيسي البوعينين عضو مجلس أمناء معهد البحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . MOHAMED HEMEDA
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صرح محمد إبراهيم السيسي البوعينين، عضو مجلس أمناء معهد البحرين، بأن "دعوة القمة العربية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية تستضيفه البحرين، تؤكد حرص المملكة وجهودها من أجل السلام والأمن والاستقرار في المنطقة".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "إعلان البحرين" في القمة العربية يمثل ركيزة أساسية للمرحلة المقبلة، خاصة في دعم القضية الفلسطينية، ووقف الحرب المستمرة على قطاع غزة، ومعاناة الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة".
وتابع: "بالإضافة إلى توجيه وزراء خارجية الدول العربية بالتحرك الفوري والتواصل مع وزراء خارجية دول العالم لحثهم على الاعتراف السريع بدولة فلسطين، وذلك دعماً للمساعي العربية للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة كدولة مستقلة وذات سيادة كاملة، وتكثيف الجهود العربية مع جميع أعضاء مجلس الأمن لتحقيق هذا الاعتراف".
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أمس, 14:24 GMT
وثمّن السيسي البوعينين "تأكيد قادة الدول العربية أهمية تعزيز العمل العربي المشترك المبني على الأسس والقيم والمصالح المشتركة والمصير الواحد وضرورة توحيد الكلمة والتكاتف والتعاون في صون الأمن والاستقرار، وحماية سيادة الدول وتماسك مؤسساتها، والمحافظة على منجزاتها وتحقيق المزيد من الارتقاء بالعمل العربي والاستفادة من المقومات البشرية والطبيعية التي تحظى بها منطقتنا للتعاطي مع تحديات العصر الجديد بما يخدم الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة".
وأوضح أن دعم "إعلان البحرين" لمعالجة كافة الأزمات والتحديات والتطورات في السودان وسوريا واليمن وليبيا ولبنان والصومال، وتأكيد حق دول الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الجزر الإماراتية، ورفض التدخلات الخارجية في الشؤون العربية الداخلية، يؤكد حرص القادة العرب على تحقيق الأمن والاستقرار، وتوفير الخدمات التعليمية وتحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة".
الرئيس الصيني، شي جين بينغ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.05.2024
شي جين بينغ بمناسبة قمة البحرين: العلاقات الصينية العربية الحالية تمر بأفضل فترة في التاريخ
أمس, 16:57 GMT
ونوّه السيسي البوعينين بتأكيد "إعلان البحرين" على التنمية المستدامة وتكاتف الجهود وتكاملها، وتطوير التعاون العربي في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار والتحول الرقمي، من أجل توفير بيئة ملائمة لتطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وحشد الطاقات والقدرات لصناعة مستقبل قائم على الإبداع والابتكار ومواكبة التطورات المختلفة، بما يخدم ويعزز الأمن والاستقرار والرفاه لمواطني الدول العربية، ومن خلال إطلاق الرؤى والخطط القائمة على استثمار الموارد والفرص ومعالجة التحديات، وتوطين التنمية وتفعيل الإمكانات المتوفرة واستثمار التقنية من أجل تحقيق نهضة عربية صناعية وزراعية شاملة تتكامل في تشييدها لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية".
وأشار إلى أهمية "وضع المبادرات التنفيذية والبرامج النوعية التي تسهم في تعزيز الحوار والتسامح والتعايش، وعدم التدخل في شؤون الآخرين تحت أي ذريعة مع التأكيد على احترام قيم وثقافات الآخرين، واحترام سيادة واستقلال الدول وسلامة أراضيها واعتبار التنوع الثقافي إثراء لقيم التفاهم والعيش المشترك، مع المحافظة على الثقافة والهوية العربية الأصيلة، وإبراز الموروث الحضاري والفكري ونشر الثقافة العربية العريقة".
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