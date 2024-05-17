https://sarabic.ae/20240517/غروسي-لـ-سبوتنيك-التعاون-بين-وكالة-الطاقة-الذرية-وروسيا-بشأن-محطة-زابوروجيه-احترافي-1088949886.html
غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي
غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن محطة زابوروجيه، شديد الاحترافية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T22:08+0000
2024-05-17T22:08+0000
2024-05-17T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة الطاقة الذرية
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعاون هو تعاون احترافي للغاية على مختلف المستويات.. أنا على اتصال دائم مع وزارة الخارجية (الروسية)، وبالطبع مع شركة روساتوم والرئيس التنفيذي لها السيد (أليكسي) ليخاتشيف، ومع الهيئة التنظيمية النووية الروسية".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن زيارة غروسي إلى روسيا "مهمة جدا" لمواصلة العمل الوثيق مع قيادة الوكالة بشأن مسألة اعتراف الوكالة بأن محطة زابوروجيه تخضع للولاية القضائية الروسية، وأن نظام كييف يشكل تهديدا لهذه المحطة النووية، من خلال الهجمات والضربات والاستفزازات.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم.ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.
https://sarabic.ae/20240517/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنفي-وجود-مؤشرات-على-إطلاق-طائرات-مسيرة-من-محطة-زابوروجيه-1088915619.html
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وكالة الطاقة الذرية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية
غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي
22:08 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 22:09 GMT 17.05.2024)
حصري
أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن محطة زابوروجيه، شديد الاحترافية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعاون هو تعاون احترافي للغاية على مختلف المستويات.. أنا على اتصال دائم مع وزارة الخارجية (الروسية)، وبالطبع مع شركة روساتوم والرئيس التنفيذي لها السيد (أليكسي) ليخاتشيف، ومع الهيئة التنظيمية النووية الروسية".
وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن زيارة غروسي إلى روسيا "مهمة جدا" لمواصلة العمل الوثيق مع قيادة الوكالة بشأن مسألة اعتراف الوكالة بأن محطة زابوروجيه تخضع للولاية القضائية الروسية، وأن نظام كييف يشكل تهديدا لهذه المحطة النووية، من خلال الهجمات والضربات والاستفزازات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم.
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.