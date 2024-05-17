غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240517/غروسي-لـ-سبوتنيك-التعاون-بين-وكالة-الطاقة-الذرية-وروسيا-بشأن-محطة-زابوروجيه-احترافي-1088949886.html
غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي
غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي
سبوتنيك عربي
أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن محطة زابوروجيه، شديد الاحترافية. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T22:08+0000
2024-05-17T22:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وكالة الطاقة الذرية
روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
القوات الأوكرانية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063331140_0:124:3421:2048_1920x0_80_0_0_5de256081de33e8abf82b8ae2cf7249b.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعاون هو تعاون احترافي للغاية على مختلف المستويات.. أنا على اتصال دائم مع وزارة الخارجية (الروسية)، وبالطبع مع شركة روساتوم والرئيس التنفيذي لها السيد (أليكسي) ليخاتشيف، ومع الهيئة التنظيمية النووية الروسية".وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن زيارة غروسي إلى روسيا "مهمة جدا" لمواصلة العمل الوثيق مع قيادة الوكالة بشأن مسألة اعتراف الوكالة بأن محطة زابوروجيه تخضع للولاية القضائية الروسية، وأن نظام كييف يشكل تهديدا لهذه المحطة النووية، من خلال الهجمات والضربات والاستفزازات.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم.ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.
https://sarabic.ae/20240517/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-تنفي-وجود-مؤشرات-على-إطلاق-طائرات-مسيرة-من-محطة-زابوروجيه-1088915619.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/09/1063331140_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_a45e42a829777f26cbcab3f841865224.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية
وكالة الطاقة الذرية, روسيا, محطة زابوروجيه للطاقة النووية, القوات الأوكرانية

غروسي لـ "سبوتنيك": التعاون بين وكالة الطاقة الذرية وروسيا بشأن محطة زابوروجيه احترافي

22:08 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 22:09 GMT 17.05.2024)
© AFP 2023 / JOE KLAMARرافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022
رافائيل ماريانو غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، فيينا، 9 يونيو/ حزيران 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
تابعنا عبر
حصري
أكد المدير العام لوكالة الطاقة الذرية، رافائيل غروسي، اليوم الجمعة، أن التعاون بين الوكالة وروسيا بشأن محطة زابوروجيه، شديد الاحترافية.
موسكو - سبوتنيك. وقال غروسي في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إن "التعاون هو تعاون احترافي للغاية على مختلف المستويات.. أنا على اتصال دائم مع وزارة الخارجية (الروسية)، وبالطبع مع شركة روساتوم والرئيس التنفيذي لها السيد (أليكسي) ليخاتشيف، ومع الهيئة التنظيمية النووية الروسية".

وأضاف: "نحن على اتصال ونتبادل باستمرار بشأن الجوانب الفنية المتعلقة بالمحطة (زابوروجيه)".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأن زيارة غروسي إلى روسيا "مهمة جدا" لمواصلة العمل الوثيق مع قيادة الوكالة بشأن مسألة اعتراف الوكالة بأن محطة زابوروجيه تخضع للولاية القضائية الروسية، وأن نظام كييف يشكل تهديدا لهذه المحطة النووية، من خلال الهجمات والضربات والاستفزازات.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت الشهر الماضي، أن القوات الروسية أمنت وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه النووية، لتنفيذ مهمتهم.
ويتواجد خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية في محطة زابوروجيه النووية، منذ الأول من شهر سبتمبر/ أيلول 2022، عقب الزيارة الأولى التي قام بها المدير العام للوكالة إلى المحطة.
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تنفي وجود مؤشرات على إطلاق طائرات مسيرة من محطة زابوروجيه
01:31 GMT
وتقع محطة زابوروجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها؛ حيث تشتمل على 6 وحدات للطاقة تبلغ سعة كل واحدة منها 1 غيغاواط.
ومنذ مارس/ آذار 2022، أصبحت المحطة تحت حماية القوات الروسية؛ وأكدت موسكو أنها اتخذت هذه الخطوة لتلافي وقوع حوادث يمكن أن تسفر عن تسرب مواد نووية أو مشعة.
ويواصل الجيش الأوكراني استهداف مدينة إنيرغودار ومحيط محطة زابوروجيه النووية، بشكل شبه منتظم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдаты стоят рядом с тем, что, по словам израильской армии, является входом в туннель, вырытый боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. أبو عبيدة يتوعد إسرائيل بحرب استنزاف طويلة17:48 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала