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مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ليل الجمعة/ السبت، مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية بمخيم جنين شمالي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T22:36+0000
2024-05-17T22:36+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها، "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن إحدى طائراته المقاتلة شنت غارة في مخيم جنين.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر موقع "فيسبوك"، "شهيد و٥ إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ٣ إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، مشيرةً إلى أنه كان وراء عملية استهداف المستوطن الإسرائيلي منير تماري، في عملية إطلاق نار بمستوطنة حرمش شمالي الضفة الغربية في مايو/ آيار العام الماضي.
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جنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى
جنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى

مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

22:36 GMT 17.05.2024
© AP Photo / Majdi Mohammedتداعيات العملية العسكرية "المنزل والحديقة" التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين
تداعيات العملية العسكرية المنزل والحديقة التي شنها الجيش الإسرائيلي في جنين، الضفة الغربية، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© AP Photo / Majdi Mohammed
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أعلنت حركة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ليل الجمعة/ السبت، مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية بمخيم جنين شمالي الضفة الغربية، فيما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بمقتل شخص وإصابة 8 أشخاص في القصف.
القدس - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها، "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".
وأضاف البيان: "وتعاهد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".
من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن إحدى طائراته المقاتلة شنت غارة في مخيم جنين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر موقع "فيسبوك"، "شهيد و٥ إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ٣ إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين".
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وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، مشيرةً إلى أنه كان وراء عملية استهداف المستوطن الإسرائيلي منير تماري، في عملية إطلاق نار بمستوطنة حرمش شمالي الضفة الغربية في مايو/ آيار العام الماضي.
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