https://sarabic.ae/20240517/مقتل-أحد-قادة-كتيبة-جنين-في-غارة-إسرائيلية-شمالي-الضفة-الغربية-1088950072.html

مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية شمالي الضفة الغربية

سبوتنيك عربي

أعلنت حركة "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، ليل الجمعة/ السبت، مقتل أحد قادة "كتيبة جنين" في غارة إسرائيلية بمخيم جنين شمالي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T22:36+0000

2024-05-17T22:36+0000

2024-05-17T22:36+0000

جنين

أخبار الضفة الغربية

العالم العربي

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/07/05/1078748772_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_20c2f9b0ed68c0f9f83981dbd52abca7.jpg

القدس - سبوتنيك. وقالت الحركة في بيان لها، "بأسمى آيات الفخر والاعتزاز تزُف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى شعبنا الفلسطيني المجاهد وإلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين، الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".من جانب آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب، أن إحدى طائراته المقاتلة شنت غارة في مخيم جنين.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها عبر موقع "فيسبوك"، "شهيد و٥ إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت ٣ إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن الجيش الإسرائيلي استهدف أحد المسؤولين في حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، مشيرةً إلى أنه كان وراء عملية استهداف المستوطن الإسرائيلي منير تماري، في عملية إطلاق نار بمستوطنة حرمش شمالي الضفة الغربية في مايو/ آيار العام الماضي.

https://sarabic.ae/20240517/منظمة-الصحة-العالمية-تقول-إنها-لم-تتلق-أي-إمدادات-طبية-في-غزة-منذ-أكثر-من-10-أيام-1088949720.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جنين, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى