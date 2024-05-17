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منظمة الصحة العالمية تقول إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ أكثر من 10 أيام
منظمة الصحة العالمية تقول إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ أكثر من 10 أيام
سبوتنيك عربي
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام بسبب إغلاق معبر رفح. 17.05.2024, سبوتنيك عربي
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وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف، إن "إغلاق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلا عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكد ياساريفيتش، أن "المشكلة الأكثر أهمية حاليا هي نقص المحروقات".وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً، لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.وأضاف "حتى يوم أمس ومنذ إغلاق المعبر، دخل إلى رفح 159,000 لتر فقط لجميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وهي كمية غير كافية".ومن بين المستشفيات الـ36 في غزة، لم يعد هناك سوى 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح

منظمة الصحة العالمية تقول إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ أكثر من 10 أيام

21:39 GMT 17.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatأطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة
أطراف صناعية تعيد الأمل للمصابين في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام بسبب إغلاق معبر رفح.
وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، ما أدى لحدوث أزمة في العلاقات بين القاهرة وتل أبيب.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف، إن "إغلاق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلا عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضاف، أن "الأهم من ذلك هو أن آخر الإمدادات الطبية التي تلقيناها في غزة كانت قبل السادس من مايو/ أيار.. تمكنا من توزيع بعض الإمدادات، لكن النقص كبير، بشكل خاص المحروقات اللازمة لتشغيل المستشفيات".
وأكد ياساريفيتش، أن "المشكلة الأكثر أهمية حاليا هي نقص المحروقات".
وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً، لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.
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وأضاف "حتى يوم أمس ومنذ إغلاق المعبر، دخل إلى رفح 159,000 لتر فقط لجميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وهي كمية غير كافية".
ومن بين المستشفيات الـ36 في غزة، لم يعد هناك سوى 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.
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