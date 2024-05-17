https://sarabic.ae/20240517/منظمة-الصحة-العالمية-تقول-إنها-لم-تتلق-أي-إمدادات-طبية-في-غزة-منذ-أكثر-من-10-أيام-1088949720.html

منظمة الصحة العالمية تقول إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ أكثر من 10 أيام

منظمة الصحة العالمية تقول إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في غزة منذ أكثر من 10 أيام

سبوتنيك عربي

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لم تتلق أي إمدادات طبية في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أيام بسبب إغلاق معبر رفح. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T21:39+0000

2024-05-17T21:39+0000

2024-05-17T21:39+0000

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وكان الجيش الإسرائيلي، قد أعلن الأسبوع الماضي، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية طارق ياساريفيتش في جنيف، إن "إغلاق معبر رفح يضعنا في وضع صعب فيما يتعلق بتنقل العاملين في المجال الطبي، فضلا عن تناوب موظفي الأمم المتحدة والفرق الطبية"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأكد ياساريفيتش، أن "المشكلة الأكثر أهمية حاليا هي نقص المحروقات".وأوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، أن هناك حاجة إلى ما بين 1.4 و1.8 مليون لتر من المحروقات شهرياً، لاستكمال أنشطة المؤسسات الصحية والشركاء الآخرين في هذا القطاع.وأضاف "حتى يوم أمس ومنذ إغلاق المعبر، دخل إلى رفح 159,000 لتر فقط لجميع الشركاء العاملين في المجال الإنساني، وهي كمية غير كافية".ومن بين المستشفيات الـ36 في غزة، لم يعد هناك سوى 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, منظمة الصحة العالمية, إسرائيل, العالم, طوفان الأقصى, أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح