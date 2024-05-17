https://sarabic.ae/20240517/مقتل-القيادي-بـحماس-شرحبيل-السيد-في-غارة-إسرائيلية-شرقي-لبنان-1088946223.html

مقتل القيادي بـ"حماس‬⁩" شرحبيل السيد في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

مقتل القيادي بـ"حماس‬⁩" شرحبيل السيد في غارة إسرائيلية شرقي لبنان

سبوتنيك عربي

نفذت طائرة إسرائيلية مسيرة غارة جوية قتلت خلالها شرحبيل السيد، مسؤول حركة حماس في البقاع اللبناني، اليوم الجمعة. 17.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-17T18:24+0000

2024-05-17T18:24+0000

2024-05-17T18:24+0000

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البقاع - سبوتنيك. وقال مصدر ميداني لـ"سبوتنيك": إن "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار على سيارة السيد، في منطقة البقاع اللبناني على طريق عام مجدل عنجر شرقي لبنان، المحاذية للحدود السورية في منطقة المصنع، ما أدى إلى مقتله".وأوضح المصدر أن العملية تسببت في مقتل السيد وأحد مرافقيه ويدعى محمد رمضان.وكان "حزب الله" اللبناني قد أصدر بيانا في وقت سابق اليوم، قال فيه إنه استهدف قاعدة "تسنوبار" الإسرائيلية بـ 50 صاروخا طراز كاتيوشا.كما أعلن في بيانين آخرين عن تنفيذ هجومٍ جويٍ بعددٍ من المسيرات الانقضاضية على المقر المُستحدث لقيادة كتيبة ‏المدفعية "411" الإسرائيلية في جعتون.وأشار البيان إلى أن الصواريخ "استهدفت خيام استقرار ومبيت ضباطها وجنودها، فأصابت أهدافها ‏بدقة وأوقعت عددًا منهم بين قتيلٍ وجريح. كما قصف عناصر الحزب مرابض الجيش الإسرائيلي في منطقة الزاعورة بدفعة من صواريخ الكاتيوشا أصابت أهدافها بدقة".وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن المقاومة تتوعد إسرائيل لحرب استنزاف طويلة، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومه في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار.يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.

https://sarabic.ae/20240515/ممثل-حماس-في-لبنان-لـسبوتنيك-لا-نبحث-عن-أي-دور-متقدم-في-الحكومة-الفلسطينية-المقبلة-1088847968.html

https://sarabic.ae/20240517/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-ترسل-فريقا-قانونيا-إلى-محكمة-العدل-1088914557.html

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