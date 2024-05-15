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ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لا نبحث عن أي دور متقدم في الحكومة الفلسطينية المقبلة
ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لا نبحث عن أي دور متقدم في الحكومة الفلسطينية المقبلة
سبوتنيك عربي
أعلن ممثل حركة حماس في لبنان د.أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لا تسعى لأن تكون في المقدمة في الحكومة المقبلة، بل الأهم أن تكون هذه الحكومة مبنيّة على توافق وطني... 15.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-15T07:16+0000
2024-05-15T07:49+0000
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وتطرّق عبد الهادي، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى السجال مع حركة "فتح"، موضحاً أنّه "جاء في ظروف مختلفة، والمرحلة تغيّرت اليوم بدليل الحوار الذي عُقد في كل من بكين وموسكو، حيث اتفقنا فيه على عدة نقاط أبرزها متابعة مجريات الحرب بموقف فلسطيني موحّد، والتعاون في مواجهة الجيش الاسرائيلي والحصار والإبادة لردع هذه المآسي عن شعبنا، والبدء بحوار والتمهيد لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسي، إقامة برنامج وطني في ما يتعلّق بـ "منظّمة التحرير الفلسطينيّة"، آملاً أن "يتم تكريس كل ما اتُفق عليه من خلال اجتماع الأمناء العامين الذي سيُعقد بتاريخ 14 حزيران/ يونيو في الصين".وعبّر عبد الهادي عن رفض "الحركة لاتفاق "أوسلو" ومندرجاته"، لافتاً إلى أنّه "سيتم التعامل بمرحلتين مع منظمة التحرير الفلسطينية، المرحلة الأولى إعادة بناء الميثاق الأساسي لهذا الاتفاق والذي ينص على الفلسطينيين بالكفاح المسلّح، أماّ المرحلة الثانية تتعلّق بالاستفادة لإعادة إحياء هذا الميثاق، ونريد أن تعود هذه المنظمة إلى ثوابتها". وبيّن أن "التصريحات السابقة لأحد المسؤولين في "حماس" حول موضوع إلقاء السلاح كان القصد منها، حين تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وليس فقط إقامة دولة فلسطينية إلى جوار الاحتلال"، مشيراً إلى أنّهم "حركة تحرر وطني ولن يلقوا سلاحهم إلا بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية وحينها سيكون هناك جيش ولا داعي لسلاح المقاومة وإنما سلاح الجيش الفلسطيني".كما تحدّث عبد الهادي عن ملف الضفة الغربية، وصرّح بأنّ "الجميع يعرف الظروف التي تعيشها على الصعيد العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي، الأمر الذي كان يصعّب عمل المقاومة، ورغم ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية في تطوير قدراتها بعد عملية "سيف القدس" حتى وصلت إلى مستوى جيّد شمال الضفة، لكنّ الجيش الإسرائيلي يدرك أهمية الضفة الاستراتيجية وهي تختلف عن غزّة خصوصاً في ما يتعلّقى بالبعد الديني اليهودي".وفي ما يتعلّق بالمفاوضات، قال عبد الهادي إنها: "دائماً ما كانت تتعلق بالقضايا الخمس، أيّ وقف العدوان، عودة النازحين، الإغاثة، الإعمار، إضافة إلى صفقة جدّية مشرّفة"، نافيًا وجود أيّ مباحثات في ملف "قيادات حماس، وأن هذه التسريبات تأتي في إطار الضغط على الحركة.وأكد رفض التفاوض حول إبعاد القادة، كاشفًا أن "كل الأوراق التي نوقشت داخل الحركة كان يُكتب في نهايتها الضامنون والوسطاء والإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا ودول أخرى، لأننا نحتاج إلى ضمانات غير الولايات المتحدة الأمريكية". وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240514/متحدث-مركز-الاتصال-الوطني-بالبحرين-لـسبوتنيك-نسعى-في-القمة-إلى-توحيد-آراء-العرب-لحل-أزمة-غزة-1088823541.html
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https://sarabic.ae/20240514/الخارجية-الإيرانية-تهاجم-سيناتور-أمريكي-اقترح-على-إسرائيل-استخدام-القنابل-النووية-في-غزة-1088842869.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الضفة الغربية, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار الضفة الغربية, حصري, أخبار العالم الآن, العالم العربي

ممثل "حماس" في لبنان لـ"سبوتنيك": لا نبحث عن أي دور متقدم في الحكومة الفلسطينية المقبلة

07:16 GMT 15.05.2024 (تم التحديث: 07:49 GMT 15.05.2024)
© AP Photo / Alaa Badarnehالرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020
الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مايو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Alaa Badarneh
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حصري
أعلن ممثل حركة حماس في لبنان د.أحمد عبد الهادي، أن "الحركة لا تسعى لأن تكون في المقدمة في الحكومة المقبلة، بل الأهم أن تكون هذه الحكومة مبنيّة على توافق وطني ونتائج عملية 7 أكتوبر".
وتطرّق عبد الهادي، في حديث لـ إذاعة "سبوتنيك"، إلى السجال مع حركة "فتح"، موضحاً أنّه "جاء في ظروف مختلفة، والمرحلة تغيّرت اليوم بدليل الحوار الذي عُقد في كل من بكين وموسكو، حيث اتفقنا فيه على عدة نقاط أبرزها متابعة مجريات الحرب بموقف فلسطيني موحّد، والتعاون في مواجهة الجيش الاسرائيلي والحصار والإبادة لردع هذه المآسي عن شعبنا، والبدء بحوار والتمهيد لانتخابات المجلس التشريعي والرئاسي، إقامة برنامج وطني في ما يتعلّق بـ "منظّمة التحرير الفلسطينيّة"، آملاً أن "يتم تكريس كل ما اتُفق عليه من خلال اجتماع الأمناء العامين الذي سيُعقد بتاريخ 14 حزيران/ يونيو في الصين".
وعبّر عبد الهادي عن رفض "الحركة لاتفاق "أوسلو" ومندرجاته"، لافتاً إلى أنّه "سيتم التعامل بمرحلتين مع منظمة التحرير الفلسطينية، المرحلة الأولى إعادة بناء الميثاق الأساسي لهذا الاتفاق والذي ينص على الفلسطينيين بالكفاح المسلّح، أماّ المرحلة الثانية تتعلّق بالاستفادة لإعادة إحياء هذا الميثاق، ونريد أن تعود هذه المنظمة إلى ثوابتها".
محمد العباسي، المتحدث الرسمي باسم مركز الاتصال الوطني بالبحرين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
متحدث مركز الاتصال الوطني بالبحرين لـ"سبوتنيك": نسعى في القمة إلى توحيد آراء العرب لحل أزمة غزة
أمس, 10:52 GMT
وبيّن أن "التصريحات السابقة لأحد المسؤولين في "حماس" حول موضوع إلقاء السلاح كان القصد منها، حين تحرير كامل الأراضي الفلسطينية وليس فقط إقامة دولة فلسطينية إلى جوار الاحتلال"، مشيراً إلى أنّهم "حركة تحرر وطني ولن يلقوا سلاحهم إلا بتحرير كامل الأراضي الفلسطينية وحينها سيكون هناك جيش ولا داعي لسلاح المقاومة وإنما سلاح الجيش الفلسطيني".
كما تحدّث عبد الهادي عن ملف الضفة الغربية، وصرّح بأنّ "الجميع يعرف الظروف التي تعيشها على الصعيد العسكري والاستخباراتي الإسرائيلي، الأمر الذي كان يصعّب عمل المقاومة، ورغم ذلك نجحت المقاومة الفلسطينية في تطوير قدراتها بعد عملية "سيف القدس" حتى وصلت إلى مستوى جيّد شمال الضفة، لكنّ الجيش الإسرائيلي يدرك أهمية الضفة الاستراتيجية وهي تختلف عن غزّة خصوصاً في ما يتعلّقى بالبعد الديني اليهودي".
وفي ما يتعلّق بالمفاوضات، قال عبد الهادي إنها: "دائماً ما كانت تتعلق بالقضايا الخمس، أيّ وقف العدوان، عودة النازحين، الإغاثة، الإعمار، إضافة إلى صفقة جدّية مشرّفة"، نافيًا وجود أيّ مباحثات في ملف "قيادات حماس، وأن هذه التسريبات تأتي في إطار الضغط على الحركة.
وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
بريطانيا: يجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى غزة
أمس, 14:12 GMT
وأكد رفض التفاوض حول إبعاد القادة، كاشفًا أن "كل الأوراق التي نوقشت داخل الحركة كان يُكتب في نهايتها الضامنون والوسطاء والإدارة الأمريكية وروسيا وتركيا ودول أخرى، لأننا نحتاج إلى ضمانات غير الولايات المتحدة الأمريكية".
وكانت حركة حماس أعلنت، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
الخارجية الإيرانية تهاجم سيناتور أمريكي اقترح على إسرائيل استخدام القنابل النووية في غزة
أمس, 19:25 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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