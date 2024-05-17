نائب لبناني: طرح "الخماسية" حول ملف النازحين السوريين يلتقي مع طلب رئيس مجلس النواب

عربي
بوتين: روسيا ليس لديها أي خطط حاليا للسيطرة على خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
بعد اجتياح رفح.. هل تستمر التهديدات ضد عمل الجنائية الدولية؟
09:31 GMT
29 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
On air
11:40 GMT
0 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:39 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير صيني: زيارة بوتين إشارة قوية لأهمية بكين
16:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240517/نائب-لبناني-طرح-الخماسية-حول-ملف-النازحين-السوريين-يلتقي-مع-طلب-رئيس-مجلس-النواب-1088925223.html
نائب لبناني: طرح "الخماسية" حول ملف النازحين السوريين يلتقي مع طلب رئيس مجلس النواب
نائب لبناني: طرح "الخماسية" حول ملف النازحين السوريين يلتقي مع طلب رئيس مجلس النواب
سبوتنيك عربي
رأى عضو مجلس النواب اللبناني عن "كتلة التنمية والتحرير"، قاسم هاشم، أن "التوصية التي أقرت في مجلس النواب حول ملف النزوح السوري هي ترجمة للتعاون بين السلطات وهي... 17.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-17T09:33+0000
2024-05-17T09:38+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
حصري
أخبار سوريا اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2b9c02b466d5bbb2b45320ba9fa3ac2f.jpg
ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أهمية هذه التوصية تكمن في الإجماع الوطني حولها، وهناك تنسيق وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مقاربة هذا الملف".وأعلن هاشم أن "التوصية ركزت على ضرورة متابعة ملف النزوح، وأن تكون الحكومة اللبنانية جاهزة لتزويد المجلس بأي مستجدات وهذا الملف سيكون مدار متابعة من مجلس النواب عبر لجانه من خلال الإجراءات والتدابير التي ستتخذ".وحول بيان اللجنة الخماسية الداعي إلى إقامة مشاورات بين الكتل السياسية، قال هاشم: "المشاورات لا تختلف عن الحوار، وبيان الخماسية لا يختلف عن جوهر المبادرات التي طرحها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سابقا في الجوهر والمضمون"، معتبرًا أنه "بعد الانتهاء من هذا المشاورات سنذهب إلى جلسة انتخاب رئيس وهذه الجلسات ستكون منتجة".وفي وقت سابق، أكد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أن "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد الأدنى، كما أكد على ضرورة التفاهم مع أوروبا بالدرجة الأولى ومن ثم اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذه المسألة".وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".ومن هذه الفكرة، انطلق الوزير نعمان للحديث عن "أهمية التفاوض مع أوروبا وإجبارها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلّ جذري لقانون قيصر الذي يمنع الجميع من التعامل مع الحكومة السورية"، منوّهًا بأنّ "لبنان يريد التفاهم مع دمشق وقد حصلت عدة اتصالات، وأثبتت الجلسة النيابية الأخيرة اقتناع عدد من الكتل بضرورة هذا الحديث، لإيجاد الحل الأمثل".
https://sarabic.ae/20240513/أمين-عام-حزب-البعث-العربي-الاشتراكي-في-لبنان-يوضح-لـسبوتنيك-آفاق-حل-ملف-النازحين-السوريين-1088807947.html
https://sarabic.ae/20240420/صحيفة-تكشف-عن-بوادر-تفهم-أوروبية-لقضية-النازحين-السوريين-في-لبنان-1088135105.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0b/18/1070499035_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_e6d9d0e90df9956a17aeea4c5ade3600.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار سوريا اليوم, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, حصري, أخبار سوريا اليوم, الأخبار

نائب لبناني: طرح "الخماسية" حول ملف النازحين السوريين يلتقي مع طلب رئيس مجلس النواب

09:33 GMT 17.05.2024 (تم التحديث: 09:38 GMT 17.05.2024)
© Sputnik . Abdul Kader Albayالجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022
الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
حصري
رأى عضو مجلس النواب اللبناني عن "كتلة التنمية والتحرير"، قاسم هاشم، أن "التوصية التي أقرت في مجلس النواب حول ملف النزوح السوري هي ترجمة للتعاون بين السلطات وهي فرصة لمناقشة ملفات أساسية كملف النزوح السوري، وهذا الملف هو نقطة إجماع وطني في زمن الانقسامات التي نعيشها".
ولفت في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى أن "أهمية هذه التوصية تكمن في الإجماع الوطني حولها، وهناك تنسيق وتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في مقاربة هذا الملف".
وأعلن هاشم أن "التوصية ركزت على ضرورة متابعة ملف النزوح، وأن تكون الحكومة اللبنانية جاهزة لتزويد المجلس بأي مستجدات وهذا الملف سيكون مدار متابعة من مجلس النواب عبر لجانه من خلال الإجراءات والتدابير التي ستتخذ".
عودة النازحين السوريين من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 13.05.2024
أمين عام "حزب البعث العربي الاشتراكي" في لبنان يوضح لـ"سبوتنيك" آفاق حل ملف النازحين السوريين
13 مايو, 18:43 GMT
وحول بيان اللجنة الخماسية الداعي إلى إقامة مشاورات بين الكتل السياسية، قال هاشم: "المشاورات لا تختلف عن الحوار، وبيان الخماسية لا يختلف عن جوهر المبادرات التي طرحها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري سابقا في الجوهر والمضمون"، معتبرًا أنه "بعد الانتهاء من هذا المشاورات سنذهب إلى جلسة انتخاب رئيس وهذه الجلسات ستكون منتجة".
وفي وقت سابق، أكد الوزير اللبناني السابق الدكتور عصام نعمان، أن "المجلس النيابي وعبر جلسته الأخيرة حول ملف النازحين السوريين أثبت أنه تفاهم على الخطوط العريضة ولو بالحد الأدنى، كما أكد على ضرورة التفاهم مع أوروبا بالدرجة الأولى ومن ثم اتخاذ خطوات عملية للتعامل مع هذه المسألة".
انطلاق الدفعة الأولى من قوافل النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
صحيفة تكشف عن بوادر تفهم أوروبية لقضية النازحين السوريين في لبنان
20 أبريل, 08:28 GMT
وأوضح نعمان في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أنّ "غياب العدد الحقيقي للنازحين السوريين في لبنان يعتبر المعضلة الأكبر خاصة"، وأنّ "هناك دخول غير شرعي فضلاً عن عدد الولادات الضخمة التي حصلت خلال السنوات الماضية وهذا ما يجعل الحكومة أمام تحدّ لإيجاد الآلية المثلى للتعامل معهم"، مشدّدًا على أنّه "من الواجب التفريق بين النازح الاقتصادي وغيره من النازحين، حيث من أفضل الطرق كما يرى الوزير نعمان "هي إعادة اللاجئين وإعطائهم نفس المبالغ المقدمة لهم في لبنان ولكن على الأراضي السورية".
ومن هذه الفكرة، انطلق الوزير نعمان للحديث عن "أهمية التفاوض مع أوروبا وإجبارها على الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لإيجاد حلّ جذري لقانون قيصر الذي يمنع الجميع من التعامل مع الحكومة السورية"، منوّهًا بأنّ "لبنان يريد التفاهم مع دمشق وقد حصلت عدة اتصالات، وأثبتت الجلسة النيابية الأخيرة اقتناع عدد من الكتل بضرورة هذا الحديث، لإيجاد الحل الأمثل".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ЦВО на полигоне в тыловом районе специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:21 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعرض على مصر إعادة فتح معبر رفح بمشاركة فلسطينية أمميةأمس, 21:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала