https://sarabic.ae/20240518/آلاف-الإسرائيليين-يتظاهرون-للمطالبة-بإعادة-المحتجزين-لدى-حماس-وإجراء-انتخابات-عاجلة-1088966990.html

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى حماس وإجراء انتخابات عاجلة

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون للمطالبة بإعادة المحتجزين لدى حماس وإجراء انتخابات عاجلة

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن آلاف الإسرائيليين تظاهروا في تل أبيب وحيفا للمطالبة بإعادة المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس في قطاع غزة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T17:12+0000

2024-05-18T17:12+0000

2024-05-18T17:12+0000

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وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، بأن مئات الإسرائيليين خرجوا للتظاهر عند مفرق الطرق على الطريق رقم 4 في تل أبيب والآلاف تظاهروا أيضا في مدينة حيفا بهدف إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.وفي سياق متصل، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم السبت، من عضو "كابينيت الحرب" على غزة، بيني غانتس، تقديم الاستقالة من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن لابيد مطالبته غانتس بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو، وعدم مساعدته له بغرض البقاء في السلطة أو في مقعد كرسي رئاسة الوزراء في تل أبيب، داعيا إياه إلى الخروج الفوري من حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في إسرائيل.وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-لابيد-يطالب-غانتس-بإعلان-استقالته-من-حكومة-نتنياهو-1088965012.html

https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-وحدة-الكوماندوز-التابعة-لـحزب-الله-لا-تزال-على-الحدود-وتتمتع-بقدرات-كبيرة-1088962834.html

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