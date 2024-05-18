https://sarabic.ae/20240518/كتائب-القسام-تعلن-استهداف-القوات-الإسرائيلية-المتواجدة-داخل-معبر-رفح-البري-بقذائف-الهاون-1088955911.html

"كتائب القسام" تعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتواجدة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون

"كتائب القسام" تعلن استهداف القوات الإسرائيلية المتواجدة داخل معبر رفح البري بقذائف الهاون

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، "دك قوات العدو المتواجدة داخل معبر رفح البري جنوب القطاع بقذائف الهاون". 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T08:20+0000

2024-05-18T08:20+0000

2024-05-18T08:20+0000

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يأتي ذلك بعدما أعلنت "القسام"، في وقت سابق من اليوم الأحد، أن "قواتها تمكنت من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا، بعد اقتحام مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر، وبعدها فجر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق مدينة رفح".وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240510/القسام-تخوض-معارك-ضارية-مع-الجيش-الإسرائيلي-في-محاور-عدة-1088702015.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, الأخبار, العالم العربي