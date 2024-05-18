https://sarabic.ae/20240518/كتائب-القسام-تعلن-مقتل-15-جنديا-إسرائيليا-شرق-مدينة-رفح-الفلسطينية-1088954108.html

"كتائب القسام" تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا شرق مدينة رفح الفلسطينية

"كتائب القسام" تعلن مقتل 15 جنديا إسرائيليا شرق مدينة رفح الفلسطينية

سبوتنيك عربي

أعلنت "كتائب القسام"الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، أن "قواتها تمكنت من الإجهاز على 15 جنديا صهيونيا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة"، بحسب قولها. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T07:03+0000

2024-05-18T07:03+0000

2024-05-18T07:03+0000

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وقالت "القسام"، في بيان لها، إن ذلك جاء "بعد اقتحام مجموعة قسامية لمنزل تحصن فيه عدد كبير من الجنود واشتبكوا معهم من مسافة الصفر، وبعدها فجر مجاهدونا عبوة مضادة للأفراد في منطقة حي التنور شرق المدينة الفلسطينية".وكانت حركة حماس، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل ونحو 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240518/حكومة-غزة-تحذر-من-أن-يعطي-الميناء-العائم-فرصة-لإسرائيل-لتمديد-الحرب-على-القطاع-1088953649.html

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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم العربي