https://sarabic.ae/20240518/ارتفاع-حصة-روسيا-من-واردات-القمح-المصرية-إلى-68-1088957854.html
ارتفاع حصة روسيا من واردات القمح المصرية إلى 68%
ارتفاع حصة روسيا من واردات القمح المصرية إلى 68%
سبوتنيك عربي
صرح أكرم حسين الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المصرية، أن حصة روسيا من واردات القمح المصرية، ارتفعت إلى 68%، إذ كان في العام الماضي هذا الرقم... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T10:20+0000
2024-05-18T10:20+0000
2024-05-18T10:20+0000
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وقال الشافعي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "ارتفاع حصة روسيا من واردات القمح المصري إلى 68% بنحو 6.83 مليون طن، مقابل 55.1% من إجمالي الواردات، العام الماضي".ووفقا له، تمثل روسيا وأوكرانيا 80% من إجمالي واردات مصر من القمح، نحو 8 ملايين طن. وفي العام الماضي، بلغت الواردات من البلدين 5.4 مليون طن. وفي الوقت ذاته، أكد الشافعي أن روسيا هي المورد الرئيسي للقمح لمصر.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
https://sarabic.ae/20240518/وزارة-الصناعة-والتجارة-الروسية-تبحث-إنشاء-مركز-لوجستي-في-الإمارات-1088954483.html
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روسيا, مصر, العالم, اقتصاد, قمة قازان
روسيا, مصر, العالم, اقتصاد, قمة قازان
ارتفاع حصة روسيا من واردات القمح المصرية إلى 68%
صرح أكرم حسين الشافعي، عضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة المصرية، أن حصة روسيا من واردات القمح المصرية، ارتفعت إلى 68%، إذ كان في العام الماضي هذا الرقم يزيد قليلا عن 55%".
وقال الشافعي لوكالة "سبوتنيك"، على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان": "ارتفاع حصة روسيا من واردات القمح المصري إلى 68% بنحو 6.83 مليون طن، مقابل 55.1% من إجمالي الواردات، العام الماضي".
وأوضح أنه في الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، تم استيراد ما يقرب من قيمة 2.29 مليار دولار من القمح من روسيا، وبالمقارنة مع ذات الفترة من عام 2022، بلغت الزيادة أكثر من 680 مليون دولار.
ووفقا له، تمثل روسيا وأوكرانيا 80% من إجمالي واردات مصر من القمح، نحو 8 ملايين طن. وفي العام الماضي، بلغت الواردات من البلدين 5.4 مليون طن. وفي الوقت ذاته، أكد الشافعي أن روسيا هي المورد الرئيسي للقمح لمصر.
وأشار الشافعي إلى أن قائمة الاستيراد المصري من روسيا بعد القمح، تشمل الحديد والصلب والمنتجات المعدنية. ووفقا له، فإن القاهرة تعول على خفض تكلفة تسليم البضائع من روسيا.
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
كما يضم "منتدى قازان
" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.