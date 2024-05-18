https://sarabic.ae/20240518/وزارة-الصناعة-والتجارة-الروسية-تبحث-إنشاء-مركز-لوجستي-في-الإمارات-1088954483.html
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تبحث إنشاء مركز لوجستي تجاري في الإمارات
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تبحث إنشاء مركز لوجستي تجاري في الإمارات
سبوتنيك عربي
صرح فاسيلي أوسماكوف، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، أن وزارة الصناعة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T07:19+0000
2024-05-18T07:19+0000
2024-05-18T08:45+0000
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و أجاب أوسماكوف على سؤال ما إذا كان يتم مناقشة إنشاء مراكز لوجستية في الشرق الأوسط، قائلا: "يتم مناقشته في الإمارات، مثلا".في نهاية عام 2023، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بنشاط على تطوير ممرات النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية وإنشاء مراكز للنقل والخدمات اللوجستية لزيادة إمدادات المنتجات الروسية إلى أسواق التصدير الجديدة للدول الصديقة.ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.كما يضم "منتدى قازان" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.
https://sarabic.ae/20240517/دولة-عربية-أصبحت-أحد-الشركاء-الاقتصاديين-المهمين-لروسيا--1088920708.html
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قمة قازان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, روسيا
قمة قازان, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, روسيا
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تبحث إنشاء مركز لوجستي تجاري في الإمارات
07:19 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 08:45 GMT 18.05.2024)
صرح فاسيلي أوسماكوف، النائب الأول لوزير الصناعة والتجارة الروسي، لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، أن وزارة الصناعة والتجارة الروسية، تبحث إنشاء مركز لوجستي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
و أجاب أوسماكوف على سؤال ما إذا كان يتم مناقشة إنشاء مراكز لوجستية في الشرق الأوسط، قائلا: "يتم مناقشته في الإمارات، مثلا".
في نهاية عام 2023، أشارت الوزارة إلى أنها تعمل بنشاط على تطوير ممرات النقل والخدمات اللوجستية الرئيسية وإنشاء مراكز للنقل والخدمات اللوجستية لزيادة إمدادات المنتجات الروسية إلى أسواق التصدير الجديدة للدول الصديقة.
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو/ أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023، ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
كما يضم "منتدى قازان
" لعام 2024، 125 جلسة مواضيعية في 12 منطقة مختلفة في قازان، حسبما أفاد منظمو المنتدى.
وفي وقت سابق، ذكرت رئيسة وكالة تنمية الاستثمار في تتارستان، علياء مينولينا، أنه في بداية شهر مايو الجاري، سجّل ما يقرب من 11 ألف مشارك من 79 دولة في المنتدى. ومن المتوقع أن تكون أكبر الوفود، وفقا لمعلوماتها، من مصر وإندونيسيا وكازاخستان وليبيا وماليزيا والمملكة العربية السعودية والسنغال وتركمانستان وأوزبكستان.