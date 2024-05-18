https://sarabic.ae/20240518/الجيش-الروسي-يدمر-زورقين-وعدد-من-الصواريخ-الأوكرانية-1088958696.html
الجيش الروسي يدمر زورقين وعددا من الصواريخ الأوكرانية
الجيش الروسي يدمر زورقين وعددا من الصواريخ الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت زورقين أوكرانيين في الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر وعدد من الصواريخ الاوكرانية... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T10:39+0000
2024-05-18T10:39+0000
2024-05-18T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع: "في الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر، تم تدمير زورقين سريعين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 37 طائرة وصاروخ "توتكشا-أو" و21 صاروخ من طراز "هيمارس" و "أولخا" و "فامبير".وأوضح أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في دونيتسك الجمهورية الشعبية".ووفقا للبيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وسيارتين، ومدفع هاوتزر".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sarabic.ae/20240518/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-ستاريتسا-في-مقاطعة-خاركوف-1088958134.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر زورقين وعددا من الصواريخ الأوكرانية
10:39 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 10:55 GMT 18.05.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية دمرت زورقين أوكرانيين في الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر وعدد من الصواريخ الاوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقالت الدفاع: "في الجزء الغربي من البحر الأسود وعلى نهر الدنيبر، تم تدمير زورقين سريعين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية خلال الـ 24 ساعة الماضية".
وأضاف البيان: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي 37 طائرة وصاروخ "توتكشا-أو" و21 صاروخ من طراز "هيمارس" و "أولخا" و "فامبير".
وتابع البيان: "تمكن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية بتدمير محطة الرادار لنظام الصواريخ المضادة للطائرات " IRIS-T" ألمانية الصنع، بالإضافة إلى مخزن مستودع للقوارب المسيرة. وتم استهداف تجمعات القوى البشرية والمعدات العسكرية للعدو في 134 منطقة".
وأوضح أن "وحدات من مجموعة "الشرق" سيطرت على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق أوروزاينوي وستارومايورسكوي في دونيتسك الجمهورية الشعبية".
وأشار إلى أنه "خلال النهار، تم صد أربع هجمات مضادة لمجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فلاديميروفكا ونوفومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
ووفقا للبيان فإن "القوات المسلحة الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 155 فردًا عسكريًا، ومركبتي مشاة قتالية، وسيارتين، ومدفع هاوتزر".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.