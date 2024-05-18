https://sarabic.ae/20240518/رفع-اسم-النجم-محمد-أبو-تريكة-من-قوائم-الإرهاب-بموجب-قرار-لمحكمة-النقض-المصرية-1088959541.html

رفع اسم النجم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بموجب قرار لمحكمة النقض المصرية

رفع اسم النجم محمد أبو تريكة من قوائم الإرهاب بموجب قرار لمحكمة النقض المصرية

سبوتنيك عربي

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قرارا برفع اسم نجم منتخب مصر وفريق الأهلي السابق، محمد أبو تريكة، من قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

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وذكرت بوابة "الأهرام"، أن "محكمة النقض، ألغت قرار محكمة الجنايات، الذي كان يقضي وضع 1500 متهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، على قوائم الكيانات الإرهابية، وكان أبرزهم أبو تريكة".وهذه القضية الشهيرة معروفة باسم لاعب الكرة "أبوتريكة".وتم إدراج المتهمين فيها على قوائم الإرهاب وما ترتب عليها من المنع من السفر والوضع على قوائم الترقب والوصول والتحفظ على الأموال في عام 2017، وفق الصحيفة.وقضت محكمة النقض المصرية حينها بإلغاء القرار، ولكن بعد عام واحد صدر قرار مماثل بإدراج المتهمين مرة أخرى على قوائم الكيانات الإرهابية والمنع من السفر لمدة 5 سنوات.وفي السياق، نقلت وسائل إعلام مصرية، عن محامين قولهم إن "الإلغاء هنا من محكمة النقض يعني إلغاء القرار بكافة آثاره، التي كانت مترتبة عليه سواء تحفظ على أموال أو أي شيء يخصه، وعليه لا يجوز احتجازه أمنيا أو التعرض له إلا إذا توافر أسباب جديدة لذلك".ووفقا للمحامين، فقد اتضح للجميع أن ما نسب إلى أبو تريكة، كان نتيجة تعاطف فكري مع كيان غير صحيح قانونا وليس انضمام له، ولم يكن له أي نشاط معهم من قريب أو بعيد.يذكر أن أبوتريكة، يعيش في العاصمة القطرية الدوحة، ويعمل محللا رياضيا لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية.

https://sarabic.ae/20231126/المصري-محمد-أبو-تريكة-يشعل-مواقع-التواصل-بعد-حديثه-عن-الحرب-في-غزة-فيديو-1083486844.html

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مصر, أخبار مصر الآن, رياضة, الأخبار, نادي الأهلي, منتخب مصر الوطني