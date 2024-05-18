https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-باشتباكات-في-مدينة-الزاوية-غرب-العاصمة-الليبية-1088963168.html
قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
سبوتنيك عربي
شهد اليوم السبت خلافات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التشكيلات نتيجة تصاعد الخلافات بينها. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T14:06+0000
2024-05-18T14:06+0000
2024-05-18T14:06+0000
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وأكد مصدر خاص من مدينة الزاوية (غرب العاصمة اللليبية طرابلس) لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر الليبي أجلت العائلات الواقعة في نطاق الاشتباكات التي انطلقت في مناطق جنوب المدينة، منها منطقة أبوصره والتاجوري عكرة، بالإضافة إلى طريق البرناوي".وبحسب ذات المصدر، فإن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن حصيلة القتلى".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-سلطات-بنغازي-تعلن-اختفاء-عضو-مجلس-نواب-بعد-اقتحام-منزله-1088950439.html
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سبوتنيك عربي
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
حصري
شهد اليوم السبت خلافات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التشكيلات نتيجة تصاعد الخلافات بينها.
وأكد مصدر خاص من مدينة الزاوية (غرب العاصمة اللليبية طرابلس) لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر الليبي أجلت العائلات الواقعة في نطاق الاشتباكات التي انطلقت في مناطق جنوب المدينة، منها منطقة أبوصره والتاجوري عكرة، بالإضافة إلى طريق البرناوي".
وبحسب ذات المصدر، فإن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن حصيلة القتلى".
وتشهد ليبيا
أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.