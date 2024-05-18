قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية

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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
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عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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29 د
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خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
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120 د
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مدار الليل والنهار
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150 د
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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
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27 د
صدى الحياة
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10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
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11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
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عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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عالم سبوتنيك
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قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
سبوتنيك عربي
شهد اليوم السبت خلافات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التشكيلات نتيجة تصاعد الخلافات بينها. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T14:06+0000
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وأكد مصدر خاص من مدينة الزاوية (غرب العاصمة اللليبية طرابلس) لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر الليبي أجلت العائلات الواقعة في نطاق الاشتباكات التي انطلقت في مناطق جنوب المدينة، منها منطقة أبوصره والتاجوري عكرة، بالإضافة إلى طريق البرناوي".وبحسب ذات المصدر، فإن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن حصيلة القتلى".وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
https://sarabic.ae/20240518/ليبيا-سلطات-بنغازي-تعلن-اختفاء-عضو-مجلس-نواب-بعد-اقتحام-منزله-1088950439.html
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حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية

14:06 GMT 18.05.2024
© The Libyan Red Crescentالهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس
الهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
الهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس
© The Libyan Red Crescent
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حصري
شهد اليوم السبت خلافات بين التشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية غربي ليبيا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف التشكيلات نتيجة تصاعد الخلافات بينها.
وأكد مصدر خاص من مدينة الزاوية (غرب العاصمة اللليبية طرابلس) لـ"سبوتنيك"، أن "فرق الهلال الأحمر الليبي أجلت العائلات الواقعة في نطاق الاشتباكات التي انطلقت في مناطق جنوب المدينة، منها منطقة أبوصره والتاجوري عكرة، بالإضافة إلى طريق البرناوي".
وبحسب ذات المصدر، فإن "الاشتباكات لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، ولم يتم الإعلان الرسمي عن حصيلة القتلى".
الشرطة الليبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
ليبيا.. سلطات بنغازي تعلن اختفاء عضو في مجلس النواب بعد سرقة منزله
00:32 GMT
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
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