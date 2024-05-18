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مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عددا من أهالي مخيم جباليا
مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عددا من أهالي مخيم جباليا
سبوتنيك عربي
قُتل أكثر من 15 فلسطينيا وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T10:26+0000
2024-05-18T10:26+0000
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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قصف الجيش الإسرائيلي بوابة أحد مدارس الإيواء، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم في المخيم. وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى "كمال عدوان"، الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.ووصفت الوكالة الفلسطينية للأنباء، الوضع الإنساني داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام، بـ"الكارثي".وأوضحت أن سكان المخيم يعانون من شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الضحايا والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/واشنطن-إجلاء-17-طبيبا-أمريكيا-كانوا-عالقين-في-غزة-منذ-سيطرة-إسرائيل-على-معبر-رفح-1088956412.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, غزة, قطاع غزة
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, الأخبار, إسرائيل, غزة, قطاع غزة
مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عددا من أهالي مخيم جباليا
10:26 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 10:37 GMT 18.05.2024)
قُتل أكثر من 15 فلسطينيا وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.
وحسب وكالة
الأنباء الفلسطينية (وفا)، قصف الجيش الإسرائيلي بوابة أحد مدارس الإيواء، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم في المخيم.
وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى "كمال عدوان"، الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.
ووصفت الوكالة الفلسطينية للأنباء، الوضع الإنساني داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام، بـ"الكارثي".
وأوضحت أن سكان المخيم يعانون من شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الضحايا والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.
يشار إلى العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.