https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-بقصف-إسرائيلي-استهدف-فلسطينيين-حاولوا-العودة-إلى-منازلهم-في-جباليا-1088957988.html

مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عددا من أهالي مخيم جباليا

مقتل 15 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف عددا من أهالي مخيم جباليا

سبوتنيك عربي

قُتل أكثر من 15 فلسطينيا وجرح 30 آخرون، اليوم السبت، إثر قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمالي قطاع غزة. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-18T10:26+0000

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وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قصف الجيش الإسرائيلي بوابة أحد مدارس الإيواء، التي تؤوي نازحين في مخيم جباليا، واستهدف الفلسطينيين الذي حاولوا العودة لمنازلهم في المخيم. وأسفر القصف عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، نقل معظمهم إلى مستشفى "كمال عدوان"، الذي استهدف القصف العنيف محيطه أيضا.ووصفت الوكالة الفلسطينية للأنباء، الوضع الإنساني داخل المخيم، الذي يتعرض لقصف متواصل منذ أيام، بـ"الكارثي".وأوضحت أن سكان المخيم يعانون من شح مقومات الحياة من طعام ومياه وأدوية، فيما لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول للمخيم وانتشال جثامين الضحايا والإصابات، ما ينذر بكارثة حقيقة.يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

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