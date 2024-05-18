واشنطن: إجلاء 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في غزة منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح

عربي
القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
23 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240518/واشنطن-إجلاء-17-طبيبا-أمريكيا-كانوا-عالقين-في-غزة-منذ-سيطرة-إسرائيل-على-معبر-رفح-1088956412.html
واشنطن: إجلاء 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في غزة منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح
واشنطن: إجلاء 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في غزة منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح
سبوتنيك عربي
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أن "17 طبيبا أمريكيا خرجوا بسلام من غزة، بعد أن أطلقوا نداءات علنية للمساعدة في مغادرة رفح جنوبي القطاع، حيث... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T09:08+0000
2024-05-18T09:08+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088730463_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4672b569da3e084346747f04f15d8d4a.jpg
وحسب وسائل إعلام أمريكية، قال جون كيربي، مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين، إن "الأطباء الـ17 يعملون في المستشفى الأوروبي بغزة، ولم يستطيعوا مغادرة القطاع بسبب إغلاق معبر رفح".وأضاف: "كان هناك 20 طبيبا أمريكيا، 17 منهم خرجوا الآن".وأوضح أن "الـ17 طبيبا كانوا يريدون المغادرة"، لافتا إلى أنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الـ3 الآخرين، الذين قرروا البقاء.ووفقا للتقارير، فإن "الأطباء كانوا جزءا من فرق تطوعية من العاملين الطبيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومصر والأردن وعمان ودول أخرى تعمل على تقديم الخدمات للناس في غزة".وفي السياق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصادر أمريكية رسمية، بأن واشنطن أجلت الـ17 طبيبا الذين كانوا عالقين منذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، مطلع الشهر الجاري.وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "أكثر من 630 ألف شخص فروا من رفح بعد أن طالبتهم إسرائيل بالإخلاء وتزايد القصف". وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/صحيفة-إسرائيلية-تزعم-أن-قطر-أبعدت-قادة-حماس-عن-أراضيها-لأسابيع-عدة-ثم-أعادتهم-1088954750.html
غزة
قطاع غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0b/1088730463_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_39baac689ff7e250b1c363a22a3522d1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

واشنطن: إجلاء 17 طبيبا أمريكيا كانوا عالقين في غزة منذ سيطرة إسرائيل على معبر رفح

09:08 GMT 18.05.2024
© AFP 2023 / -مدينة رفح الفلسطينية
مدينة رفح الفلسطينية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / -
تابعنا عبر
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت، أن "17 طبيبا أمريكيا خرجوا بسلام من غزة، بعد أن أطلقوا نداءات علنية للمساعدة في مغادرة رفح جنوبي القطاع، حيث بدأت إسرائيل عملية عسكرية تهدد بها منذ فترة".
وحسب وسائل إعلام أمريكية، قال جون كيربي، مستشار مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، للصحفيين، إن "الأطباء الـ17 يعملون في المستشفى الأوروبي بغزة، ولم يستطيعوا مغادرة القطاع بسبب إغلاق معبر رفح".
وأضاف: "كان هناك 20 طبيبا أمريكيا، 17 منهم خرجوا الآن".
وأوضح أن "الـ17 طبيبا كانوا يريدون المغادرة"، لافتا إلى أنه لا يستطيع التحدث نيابة عن الـ3 الآخرين، الذين قرروا البقاء.
ووفقا للتقارير، فإن "الأطباء كانوا جزءا من فرق تطوعية من العاملين الطبيين من الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ومصر والأردن وعمان ودول أخرى تعمل على تقديم الخدمات للناس في غزة".
مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
صحيفة إسرائيلية تزعم أن قطر أبعدت قادة "حماس" عن أراضيها لأسابيع عدة ثم أعادتهم
07:31 GMT
وفي السياق، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن مصادر أمريكية رسمية، بأن واشنطن أجلت الـ17 طبيبا الذين كانوا عالقين منذ سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، مطلع الشهر الجاري.

وأوضحت أن "دبلوماسيين أمريكيين رتبوا مغادرة الأطباء عن طريق معبر كرم أبو سالم إلى إسرائيل".

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت، أمس الجمعة، أن "أكثر من 630 ألف شخص فروا من رفح بعد أن طالبتهم إسرائيل بالإخلاء وتزايد القصف".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:19 GMTМужчина осматривает разбитый автомобиль после военной операции в лагере беженцев Дженин на оккупированном Западном берегу - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يعتقل عمالا من غزة جنوب جنين ويعتدي عليهم.. فيديو05:06 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала