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صحيفة إسرائيلية تزعم أن قطر أبعدت قادة "حماس" عن أراضيها لأسابيع عدة ثم أعادتهم
صحيفة إسرائيلية تزعم أن قطر أبعدت قادة "حماس" عن أراضيها لأسابيع عدة ثم أعادتهم
سبوتنيك عربي
زعم تقرير نشر في صحيفة إسرائيلية، أن "قطر أبعدت قادة حركة حماس من أراضيها لأسابيع عدة، بسبب تعقد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة". 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T07:31+0000
2024-05-18T08:05+0000
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ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين، أن "قطر طلبت بهدوء من قادة حماس مغادرة الدوحة، في أبريل (نيسان الماضي)، وسط إحباط من تعاطي الحركة مع صفقة مفاوضات الهدنة".ووفقا للصحيفة، كانت هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، التي تتخذ فيها قطر مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف الضغط على الحركة للموافقة على حل وسط في المحادثات، التي لم تتوصل إلى اتفاق منذ الهدنة الأولى.وأضاف المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن "الطلب القطري جاء بعد وقت قصير من إعلان الدوحة تقييم دورها كوسيط في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس".وأوضحوا أن التقييم الذي أعلنت عنه الدوحة ينبع أيضا من "الإحباط" من "حماس"، بعد رفض الحركة تقديم تنازلات كافية في الجولات المتعاقبة من المفاوضات.ومع إطلاق مصر مبادرة لوقف إطلاق النار، وتعثر المفاوضات مجددا، أبلغت قطر قادة "حماس"، أن "بإمكانهم العودة إلى الدوحة مجددا، أملًا في أن تقود تلك الخطوة إلى منع الانهيار التام للمحادثات، وهو ما لم يحدث"، وفق الصحيفة.يذكر أن "حماس"، كانت قد أعلنت موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل أعلنت أن الشروط التي قبلتها الحركة ليست تلك التي وافقت عليها.وبعد أن توقفت المفاوضات، أعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/كيربي-ندعم-حق-إسرائيل-في-ملاحقة-مقاتلي-حماس-وهم-حاليا-في-رفح-1088953416.html
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طوفان الأقصى, حركة حماس, قطر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, حركة حماس, قطر, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

صحيفة إسرائيلية تزعم أن قطر أبعدت قادة "حماس" عن أراضيها لأسابيع عدة ثم أعادتهم

07:31 GMT 18.05.2024 (تم التحديث: 08:05 GMT 18.05.2024)
© AFP 2023 / Karim Jaafar مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر.
مشهد يطل على مدينة الدوحة من أعلى، قطر. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / Karim Jaafar
تابعنا عبر
زعم تقرير نشر في صحيفة إسرائيلية، أن "قطر أبعدت قادة حركة حماس من أراضيها لأسابيع عدة، بسبب تعقد مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، عن مسؤولين حكوميين إسرائيليين، أن "قطر طلبت بهدوء من قادة حماس مغادرة الدوحة، في أبريل (نيسان الماضي)، وسط إحباط من تعاطي الحركة مع صفقة مفاوضات الهدنة".
ووفقا للصحيفة، كانت هذه هي المرة الأولى منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل و"حماس"، التي تتخذ فيها قطر مثل هذه الخطوة، وذلك بهدف الضغط على الحركة للموافقة على حل وسط في المحادثات، التي لم تتوصل إلى اتفاق منذ الهدنة الأولى.
وأضاف المسؤولون، بحسب الصحيفة، أن "الطلب القطري جاء بعد وقت قصير من إعلان الدوحة تقييم دورها كوسيط في المحادثات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس".
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وأوضحوا أن التقييم الذي أعلنت عنه الدوحة ينبع أيضا من "الإحباط" من "حماس"، بعد رفض الحركة تقديم تنازلات كافية في الجولات المتعاقبة من المفاوضات.

وذكرت الصحيفة، في تقريرها، أن "قادة "حماس" سافروا إلى تركيا، حيث مكثوا لأسابيع عدة، واجتمعوا بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان".

ومع إطلاق مصر مبادرة لوقف إطلاق النار، وتعثر المفاوضات مجددا، أبلغت قطر قادة "حماس"، أن "بإمكانهم العودة إلى الدوحة مجددا، أملًا في أن تقود تلك الخطوة إلى منع الانهيار التام للمحادثات، وهو ما لم يحدث"، وفق الصحيفة.
يذكر أن "حماس"، كانت قد أعلنت موافقتها على المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن إسرائيل أعلنت أن الشروط التي قبلتها الحركة ليست تلك التي وافقت عليها.
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وبعد أن توقفت المفاوضات، أعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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