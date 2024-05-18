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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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عالم سبوتنيك
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https://sarabic.ae/20240518/لقاء-بين-ابن-سلمان-وابن-زايد-في-السعودية-1088952512.html
لقاء بين ابن سلمان وابن زايد في السعودية
لقاء بين ابن سلمان وابن زايد في السعودية
سبوتنيك عربي
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، وذلك في قصر العزيزية بالمنطقة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T05:34+0000
2024-05-18T05:34+0000
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وقال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولقائه بالأمير محمد بن سلمان، تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية، هو السبيل إلي ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها".وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "لقاءات قائدي التنمية والتحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".وكان ولي العهد السعودي، ورئيس دولة الإمارات، قد أجريا اتصالا هاتفيا، في 6 مايو/ أيار الجاري، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في حين أعرب الرئيس الإماراتي عن تعازيه بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن.وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد، في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
https://sarabic.ae/20220117/ابن-سلمان-وابن-زايد-يعلقان-لأول-مرة-على-الهجوم-الإرهابي-الذي-تعرضت-له-السعودية-والإمارات-1056455022.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, ولي العهد محمد بن سلمان, الرئيس الإماراتي محمد بن زايد, أخبار العالم الآن, العالم العربي

لقاء بين ابن سلمان وابن زايد في السعودية

05:34 GMT 18.05.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadiولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات
ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قصر الوطن في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AP Photo / Mohamed Al Hammadi
تابعنا عبر
التقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، برئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمس الجمعة، وذلك في قصر العزيزية بالمنطقة الشرقية.
وقال أنور قرقاش، مستشار الرئيس الإماراتي، إن "زيارة الشيخ محمد بن زايد، ولقائه بالأمير محمد بن سلمان، تؤكد أن التواصل والتعاون والتكامل مع المملكة العربية السعودية، هو السبيل إلي ازدهار واستقرار المنطقة وأمنها".
وأضاف قرقاش، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "لقاءات قائدي التنمية والتحديث فيها الخير لشعوبنا وأوطاننا".
وكان ولي العهد السعودي، ورئيس دولة الإمارات، قد أجريا اتصالا هاتفيا، في 6 مايو/ أيار الجاري، أعرب خلاله الأول عن تعازيه بوفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، في حين أعرب الرئيس الإماراتي عن تعازيه بوفاة الأمير بدر بن عبد المحسن.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الأمير محمد بن سلمان، عبّر خلال الاتصال، عن تعازيه لرئيس دولة الإمارات، في وفاة الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، داعياً الله تعالى للفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته".
وتابعت الوكالة: "كما قدم رئيس دولة الإمارات، التعازي لولي العهد، في وفاة الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز، فيما عبّر ولي العهد عن شكره لسموه على مشاعره الأخوية الصادقة".
ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 17.01.2022
ابن سلمان وابن زايد يعلقان لأول مرة على "الهجوم الإرهابي" الذي تعرضت له السعودية والإمارات
17 يناير 2022, 21:25 GMT
وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، قد اجتمع في الرياض، مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي في العام 2017.
ورحب ابن سلمان، في بداية الاجتماع، بولي عهد أبو ظبي والوفد المرافق في زيارتهم للمملكة، فيما نقل الأخير تحيات الشيخ خليفة بن زايد، رئيس دولة الإمارات، إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وفرص دعمه وتطوره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.
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