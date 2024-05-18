https://sarabic.ae/20240518/نائب-لبناني-لـسبوتنيك-الغرب-يحاول-منع-لبنان-من-معالجة-أزمة-النزوح-السوري-1088959331.html
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، ميشال موسى، أن "هبة المليار يورو، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، ليست الجزء الأساسي من أزمة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T11:28+0000
2024-05-18T11:28+0000
2024-05-18T11:28+0000
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ولفت موسى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود محاولات غربية لإضعاف لبنان ومنعه من معالجة أزمة النزوح السوري، منذ أكثر من ست سنوات".وأشاد موسى "بالإجراءات الداخلية التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية، وبالقرارات الفورية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي على الأرض".وأردف، بالقول: "لبنان أمام مرحلة جديدة وأن تكون فعالة وناجحة".وحول الفلتان الأمني الحاصل على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، ناشد موسى الحكومةَ اللبنانية "لإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المساحات الشاسعة، والتعاون مع الحكومة السورية لتضبط هي الأخرى المعابر الخاصة فيها"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240517/نائب-لبناني-طرح-الخماسية-حول-ملف-النازحين-السوريين-يلتقي-مع-طلب-رئيس-مجلس-النواب-1088925223.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري
حصري
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، ميشال موسى، أن "هبة المليار يورو، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، ليست الجزء الأساسي من أزمة النزوح السوري، فدول الاتحاد قدمت سابقا العديد من الهبات والمساعدات المالية المشابهة".
ولفت موسى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود محاولات غربية لإضعاف لبنان ومنعه من معالجة أزمة النزوح السوري، منذ أكثر من ست سنوات".
ونوّه موسى إلى أن "باب النقاش الجدي قد فُتح مع الحكومة السورية والمجتمع الغربي (أوروبا)"، مذكرا "بجلسة مجلس النواب التي عُقدت، الأربعاء الماضي، ودعمت قرارات الحكومة اللبنانية بشأن هذا الملف".
وأشاد موسى "بالإجراءات الداخلية التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية، وبالقرارات الفورية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي على الأرض".
ودعا موسى الحكومة اللبنانية إلى "تشكيل وفد رسمي للذهاب إلى سوريا والتواصل مع حكومة دمشق، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، مشددا على ضرورة "وجود موقف موحد من قبل جميع النواب اللبنانيين، ومنح الحكومة ورقة قوة للعمل على ملف النزوح السوري".
وأردف، بالقول: "لبنان أمام مرحلة جديدة وأن تكون فعالة وناجحة".
وحول الفلتان الأمني الحاصل على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، ناشد موسى الحكومةَ اللبنانية "لإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المساحات الشاسعة، والتعاون مع الحكومة السورية لتضبط هي الأخرى المعابر الخاصة فيها"، بحسب قوله.