نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري

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القوات الروسية تحرر بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف
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05:00 GMT
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خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:47 GMT
12 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
12:37 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
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خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
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ع الموجة مع ايلي
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هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
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نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري
نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري
سبوتنيك عربي
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، ميشال موسى، أن "هبة المليار يورو، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، ليست الجزء الأساسي من أزمة... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T11:28+0000
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ولفت موسى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود محاولات غربية لإضعاف لبنان ومنعه من معالجة أزمة النزوح السوري، منذ أكثر من ست سنوات".وأشاد موسى "بالإجراءات الداخلية التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية، وبالقرارات الفورية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي على الأرض".وأردف، بالقول: "لبنان أمام مرحلة جديدة وأن تكون فعالة وناجحة".وحول الفلتان الأمني الحاصل على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، ناشد موسى الحكومةَ اللبنانية "لإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المساحات الشاسعة، والتعاون مع الحكومة السورية لتضبط هي الأخرى المعابر الخاصة فيها"، بحسب قوله.
https://sarabic.ae/20240517/نائب-لبناني-طرح-الخماسية-حول-ملف-النازحين-السوريين-يلتقي-مع-طلب-رئيس-مجلس-النواب-1088925223.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, لبنان

نائب لبناني لـ"سبوتنيك": الغرب يحاول منع لبنان من معالجة أزمة النزوح السوري

11:28 GMT 18.05.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEMقوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا
قوافل اللاجئين السوريين العائدين من لبنان تصل سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© Sputnik . NOUR MOLHEM
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حصري
أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير"، النائب في البرلمان اللبناني، ميشال موسى، أن "هبة المليار يورو، التي قدمها الاتحاد الأوروبي للبنان، ليست الجزء الأساسي من أزمة النزوح السوري، فدول الاتحاد قدمت سابقا العديد من الهبات والمساعدات المالية المشابهة".
ولفت موسى، في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، إلى "وجود محاولات غربية لإضعاف لبنان ومنعه من معالجة أزمة النزوح السوري، منذ أكثر من ست سنوات".

ونوّه موسى إلى أن "باب النقاش الجدي قد فُتح مع الحكومة السورية والمجتمع الغربي (أوروبا)"، مذكرا "بجلسة مجلس النواب التي عُقدت، الأربعاء الماضي، ودعمت قرارات الحكومة اللبنانية بشأن هذا الملف".

الجلسة السابعة في انتخاب رئيس جمهورية جديد للبلاد، مجلس النواب اللبناني، بيروت، لبنان 24 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2024
نائب لبناني: طرح "الخماسية" حول ملف النازحين السوريين يلتقي مع طلب رئيس مجلس النواب
أمس, 09:33 GMT
وأشاد موسى "بالإجراءات الداخلية التي تقوم بها وزارة الداخلية اللبنانية، وبالقرارات الفورية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي على الأرض".

ودعا موسى الحكومة اللبنانية إلى "تشكيل وفد رسمي للذهاب إلى سوريا والتواصل مع حكومة دمشق، بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني"، مشددا على ضرورة "وجود موقف موحد من قبل جميع النواب اللبنانيين، ومنح الحكومة ورقة قوة للعمل على ملف النزوح السوري".

وأردف، بالقول: "لبنان أمام مرحلة جديدة وأن تكون فعالة وناجحة".
وحول الفلتان الأمني الحاصل على الحدود البرية بين لبنان وسوريا، ناشد موسى الحكومةَ اللبنانية "لإغلاق المعابر غير الشرعية ومراقبة المساحات الشاسعة، والتعاون مع الحكومة السورية لتضبط هي الأخرى المعابر الخاصة فيها"، بحسب قوله.
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