https://sarabic.ae/20240519/إعلام-إيراني-مروحية-الرئيس-تعرضت-للحادث-في-منطقة-غابات-ديزمار--1088991337.html
إعلام إيراني: مروحية الرئيس تعرضت للحادث في منطقة غابات ديزمار
إعلام إيراني: مروحية الرئيس تعرضت للحادث في منطقة غابات ديزمار
سبوتنيك عربي
دعت وكالة "فارس" جميع الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T14:40+0000
2024-05-19T14:40+0000
2024-05-19T14:40+0000
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من جهتها، قالت وكالة "إرنا" الحكومية، إن "المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود"، في وقت حذفت وكالة "مهر"، المعلومات التي كانت قد نشرتها عن أن رئيسي بخير وسافر ضمن موكب إلى تبريز.وقالت وكالة "تسنيم"، إن "الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا بعد حادثة مروحية الرئيس"، مشيرة إلى أن أعضاء بمجلس الوزراء ذهبوا لتبريز لمتابعة الحادث.وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".وأضاف أن "الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث"، مؤكدا صعوبة الاتصال مع فريق الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب طبيعة المكان الجغرافية.وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث، مؤكدة أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة. كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم وأمير عبد اللهيان.ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أحد مرافقي الرئيس مع وكالة "تسنيم" بعد الحادث، فإن الأمل كبير في استكمال هذا الحادث دون خسائر في الأرواح.ووفقا لـ"الحرس الثوري الإيراني"، أنه "لم تكن المروحية على الرادار لمدة ساعة، تم نفي السقوط في البداية، ولكن تم تأكيده الآن".وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصل رئيسي إلى أذربيجان، حيث شارك مع رئيس البلاد إلهام علييف في حفل تشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية وافتتاح مجمع "جيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية المبني على نهر أراز.
https://sarabic.ae/20240519/وزير-الداخلية-الإيراني-فرق-الإنقاذ-لم-تتمكن-حتى-الآن-من-الوصول-إلى-موقع-حادث-طائرة-الرئيس-1088987763.html
https://sarabic.ae/20240519/التلفزيون-الحكومي-الإيراني-مروحية-واحدة-في-قافلة-تقل-الرئيس-إبراهيم-رئيسي-تعرضت-لحادث-1088986798.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إعلام إيراني: مروحية الرئيس تعرضت للحادث في منطقة غابات ديزمار
دعت وكالة "فارس" جميع الإيرانيين للدعاء للرئيس إبراهيم رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله.
من جهتها، قالت وكالة "إرنا" الحكومية، إن "المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني ومرافقيه تعرضت لحادث في منطقة غابات ديزمار بين قريتي عوزي وبير داود"، في وقت حذفت وكالة "مهر"، المعلومات التي كانت قد نشرتها عن أن رئيسي بخير وسافر ضمن موكب إلى تبريز.
وقالت وكالة "تسنيم"، إن "الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا بعد حادثة مروحية الرئيس"، مشيرة إلى أن أعضاء بمجلس الوزراء ذهبوا لتبريز لمتابعة الحادث.
وكان وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أكد في وقت سابق اليوم، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية
التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".
وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية
، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".
وأضاف أن "الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث"، مؤكدا صعوبة الاتصال مع فريق الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب طبيعة المكان الجغرافية.
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية
.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث، مؤكدة أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة. كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم وأمير عبد اللهيان.
ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أحد مرافقي الرئيس مع وكالة "تسنيم" بعد الحادث، فإن الأمل كبير في استكمال هذا الحادث دون خسائر في الأرواح.
ووفقا لـ"الحرس الثوري الإيراني"، أنه "لم تكن المروحية على الرادار لمدة ساعة، تم نفي السقوط في البداية، ولكن تم تأكيده الآن".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصل رئيسي إلى أذربيجان، حيث شارك مع رئيس البلاد إلهام علييف في حفل تشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية وافتتاح مجمع "جيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية المبني على نهر أراز.