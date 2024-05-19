ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023

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08:18 GMT
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المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
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لبنان والعالم
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18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
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ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
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خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
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مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
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https://sarabic.ae/20240519/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والدول-الإسلامية-بنسبة-تبلغ-نحو-30-لعام-2023-1088981282.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، ارتفع بنسبة تبلغ نحو 30%. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:39+0000
2024-05-19T09:39+0000
روسيا
قمة قازان
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وجاءت تصريحات خوسنولين، في ختام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، قال فيها إنه "بفضل هذا الحدث، أصبحت روسيا أقرب إلى الدول الإسلامية، حيث أن حجم التبادل التجاري آخذ في الارتفاع وبلغ نسبة نحو 30% من الزيادة مع دول التعاون الإسلامي".وفي حديثه عن المنتدى، أشار خوسنولين إلى أن "هذا العام يشارك في هذا الحدث أكثر من 20 ألف شخص، وهذا أكثر من العام الماضي، حيث تم تمثيل 85 دولة و84 منطقة روسية"، مضيفا بالقول: "لدينا اليوم مناطق جديدة بمشاريعها المهمة، حيث يتم البحث عن المستثمرين، وقد أبرمنا أكثر من 120 اتفاقية، وهذه اتفاقيات محددة للغاية".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html
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روسيا, قمة قازان
روسيا, قمة قازان

ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023

09:39 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects” / الانتقال إلى بنك الصورالوفد القطري خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان" 2024، 15 مايو 2024
الوفد القطري خلال اليوم الأول من فعاليات المنتدى الاقتصادي الدولي روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024، 15 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Alexei Danichev/ANO “Directorate for Sports and Social Projects”
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، ارتفع بنسبة تبلغ نحو 30%.
وجاءت تصريحات خوسنولين، في ختام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، قال فيها إنه "بفضل هذا الحدث، أصبحت روسيا أقرب إلى الدول الإسلامية، حيث أن حجم التبادل التجاري آخذ في الارتفاع وبلغ نسبة نحو 30% من الزيادة مع دول التعاون الإسلامي".

وأضاف خوسنولين، قائلا: "كان هناك المزيد من التبادلات السياحية، وزاد حجم الصادرات والواردات من المنتجات بين روسيا وهذه الدول".

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سيارة كهربائية غريبة تلفت أنظار المشاركين في منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"
17 مايو, 10:23 GMT
وفي حديثه عن المنتدى، أشار خوسنولين إلى أن "هذا العام يشارك في هذا الحدث أكثر من 20 ألف شخص، وهذا أكثر من العام الماضي، حيث تم تمثيل 85 دولة و84 منطقة روسية"، مضيفا بالقول: "لدينا اليوم مناطق جديدة بمشاريعها المهمة، حيث يتم البحث عن المستثمرين، وقد أبرمنا أكثر من 120 اتفاقية، وهذه اتفاقيات محددة للغاية".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
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