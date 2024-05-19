https://sarabic.ae/20240519/ارتفاع-حجم-التبادل-التجاري-بين-روسيا-والدول-الإسلامية-بنسبة-تبلغ-نحو-30-لعام-2023-1088981282.html
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023
سبوتنيك عربي
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، ارتفع بنسبة تبلغ نحو 30%. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:39+0000
2024-05-19T09:39+0000
2024-05-19T09:39+0000
روسيا
قمة قازان
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وجاءت تصريحات خوسنولين، في ختام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، قال فيها إنه "بفضل هذا الحدث، أصبحت روسيا أقرب إلى الدول الإسلامية، حيث أن حجم التبادل التجاري آخذ في الارتفاع وبلغ نسبة نحو 30% من الزيادة مع دول التعاون الإسلامي".وفي حديثه عن المنتدى، أشار خوسنولين إلى أن "هذا العام يشارك في هذا الحدث أكثر من 20 ألف شخص، وهذا أكثر من العام الماضي، حيث تم تمثيل 85 دولة و84 منطقة روسية"، مضيفا بالقول: "لدينا اليوم مناطق جديدة بمشاريعها المهمة، حيث يتم البحث عن المستثمرين، وقد أبرمنا أكثر من 120 اتفاقية، وهذه اتفاقيات محددة للغاية".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
https://sarabic.ae/20240517/سيارة-كهربائية-غريبة-تلفت-أنظار-المشاركين-في-منتدى-روسيا---العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-1088927411.html
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روسيا, قمة قازان
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين روسيا والدول الإسلامية بنسبة تبلغ نحو 30% لعام 2023
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، مارات خوسنولين، أن حجم التبادل التجاري لروسيا مع دول منظمة التعاون الإسلامي في عام 2023، ارتفع بنسبة تبلغ نحو 30%.
وجاءت تصريحات خوسنولين، في ختام الجلسة العامة للمنتدى الاقتصادي "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان"، قال فيها إنه "بفضل هذا الحدث، أصبحت روسيا أقرب إلى الدول الإسلامية، حيث أن حجم التبادل التجاري آخذ في الارتفاع وبلغ نسبة نحو 30% من الزيادة مع دول التعاون الإسلامي".
وأضاف خوسنولين، قائلا: "كان هناك المزيد من التبادلات السياحية، وزاد حجم الصادرات والواردات من المنتجات بين روسيا وهذه الدول".
وفي حديثه عن المنتدى، أشار خوسنولين إلى أن "هذا العام يشارك في هذا الحدث أكثر من 20 ألف شخص، وهذا أكثر من العام الماضي، حيث تم تمثيل 85 دولة و84 منطقة روسية"، مضيفا بالقول: "لدينا اليوم مناطق جديدة بمشاريعها المهمة، حيث يتم البحث عن المستثمرين، وقد أبرمنا أكثر من 120 اتفاقية، وهذه اتفاقيات محددة للغاية".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح مدينة قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.