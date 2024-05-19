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الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل تمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى القطاع
الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل تمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى القطاع
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسرائيل تمنع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنعت 690 جريحا ومريضا من السفر لتلقي العلاج في... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T09:42+0000
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وقال المكتب، في بيان، إن "إسرائيل تمنع لليوم الـ13 على التوالي، إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية، وتمنع إدخال الوقود للمستشفيات، والأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية".وأضاف: "تمنع إسرائيل كذلك سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة".وأدان البيان استمرار "حرب الإبادة الجماعية" للشهر الثامن على التوالي، محملا "إسرائيل والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة"، بحسب قوله.وطالب المكتب كل دول العالم والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، وفتح المعابر فورا.كما ناشد السماح لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة، بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240519/أونروا-الادعاءات-بأن-سكان-غزة-يمكنهم-الانتقال-إلى-مناطق-آمنة-أو-إنسانية-كاذبة-1088979032.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار

الإعلام الحكومي في غزة: إسرائيل تمنع إدخال 3 آلاف شاحنة مساعدات إلى القطاع

09:42 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن انطلاق 61 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أعلن المكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأحد، أن إسرائيل تمنع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنعت 690 جريحا ومريضا من السفر لتلقي العلاج في الخارج.
وقال المكتب، في بيان، إن "إسرائيل تمنع لليوم الـ13 على التوالي، إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية، وتمنع إدخال الوقود للمستشفيات، والأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية".
وأضاف: "تمنع إسرائيل كذلك سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة".
وأدان البيان استمرار "حرب الإبادة الجماعية" للشهر الثامن على التوالي، محملا "إسرائيل والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار هذه الجريمة"، بحسب قوله.
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وطالب المكتب كل دول العالم والمنظمات الدولية والأممية بالضغط على إسرائيل من أجل وقف الحرب، وفتح المعابر فورا.
كما ناشد السماح لإدخال المساعدات لأكثر من 2 مليون و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة، بينهم 2 مليون نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في 7 مايو/ أيار الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وفرض الجيش الإسرائيلي سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
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