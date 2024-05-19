https://sarabic.ae/20240519/أونروا-الادعاءات-بأن-سكان-غزة-يمكنهم-الانتقال-إلى-مناطق-آمنة-أو-إنسانية-كاذبة-1088979032.html
"أونروا": الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية "كاذبة"
"أونروا": الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية "كاذبة"
سبوتنيك عربي
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "800 ألف من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة، أجبروا على النزوح من المدينة دون حماية ودون ممر آمن، منذ بدء... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T07:48+0000
2024-05-19T07:48+0000
2024-05-19T07:48+0000
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وقال مفوض الـ"أونروا" فيليب لازاريني، في بيان أمس السبت، إن "مناطق النزوح في دير البلح وخان يونس والمواصي في غزة، لا تتمتع بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي".ووصف لازاريني الظروف الإنسانية في غزة بـ"الكارثية".وأوضح أن ذلك سيستمر دون فتح المعابر البرية و"الوصول الآمن إليها"، مشيرا إلى أن "33 شاحنة فقط وصلت إلى رفح، منذ 6 مايو(أيار الجاري)".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/واشنطن-إجلاء-17-طبيبا-أمريكيا-كانوا-عالقين-في-غزة-منذ-سيطرة-إسرائيل-على-معبر-رفح-1088956412.html
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, منظمة الأمم المتحدة, إسرائيل, العالم, العالم العربي, الأخبار
"أونروا": الادعاءات بأن سكان غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية "كاذبة"
أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن "800 ألف من الفلسطينيين في رفح جنوبي غزة، أجبروا على النزوح من المدينة دون حماية ودون ممر آمن، منذ بدء الحرب الإسرائيلية بالمنطقة".
وقال مفوض الـ"أونروا
" فيليب لازاريني، في بيان أمس السبت، إن "مناطق النزوح في دير البلح وخان يونس والمواصي في غزة، لا تتمتع بإمدادات المياه الصالحة للشرب أو مرافق الصرف الصحي".
وأضاف أن الادعاءات بأن الناس في غزة يمكنهم الانتقال إلى مناطق آمنة أو إنسانية هي ادعاءات "كاذبة".
ووصف لازاريني الظروف الإنسانية في غزة بـ"الكارثية".
وأوضح أن ذلك سيستمر دون فتح المعابر البرية و"الوصول الآمن إليها"، مشيرا إلى أن "33 شاحنة فقط وصلت إلى رفح، منذ 6 مايو(أيار الجاري)".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، حيث اقتحمت آلياته المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية.
وأسفرت العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.