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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا في أعقاب حادث مروحية الرئيس
الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا في أعقاب حادث مروحية الرئيس
سبوتنيك عربي
قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، عقد اجتماع في أعقاب تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان إلى حادث. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T15:23+0000
2024-05-19T15:24+0000
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وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن نائب الرئيس الإيراني وأعضاء من الحكومة توجهوا إلى مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، تمهيدا لعقد الاجتماع.وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية"، كما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث، ثم حذفت تلك الأنباء في وقت لاحق.من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إن فرق الاستجابة السريعة التابعة لنا، والتي يبلغ عددها 40 فريقا، تواصل البحث في المنطقة التي شهدت الحادث، لكنها تواجه ظروف جوية غير مناسبة تماما، كما أن المنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ويتم بذل كل الجهود.وأضاف: "استخدمنا طائرة مسيرة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، فإن البحث الجوي غير ممكن. وهي منطقة جبلية وعرة، كما أرسلنا فرقاً من محافظات معينة حتى يصل المزيد من القوات، وأنا أيضًا على هذا الطريق".في السياق ذاته، قالت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية إن فريق البحث والإنقاذ يعقد حاليا في مطار تبريز اجتماعا بشأن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والخبراء المعنيين.
https://sarabic.ae/20240519/تغطية-مباشرة-تعرض-مروحية-الرئيس-الإيراني-لحادث-وفرق-الإنقاذ-تبحث-عنها-1088992118.html
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الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا في أعقاب حادث مروحية الرئيس

15:23 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 15:24 GMT 19.05.2024)
© Sputnik . Ronald Zakإيران
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Ronald Zak
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قررت الحكومة الإيرانية، اليوم الأحد، عقد اجتماع في أعقاب تعرض مروحية تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته أمير عبد اللهيان إلى حادث.
وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية إن نائب الرئيس الإيراني وأعضاء من الحكومة توجهوا إلى مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، تمهيدا لعقد الاجتماع.
وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.
ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية"، كما أكدت مصادر إعلامية محلية أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث، ثم حذفت تلك الأنباء في وقت لاحق.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
14:49 GMT
من جانبه، قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني، إن فرق الاستجابة السريعة التابعة لنا، والتي يبلغ عددها 40 فريقا، تواصل البحث في المنطقة التي شهدت الحادث، لكنها تواجه ظروف جوية غير مناسبة تماما، كما أن المنطقة وعرة يصعب التنقل فيها، ويتم بذل كل الجهود.
وأضاف: "استخدمنا طائرة مسيرة، ونظرا لسوء الأحوال الجوية، فإن البحث الجوي غير ممكن. وهي منطقة جبلية وعرة، كما أرسلنا فرقاً من محافظات معينة حتى يصل المزيد من القوات، وأنا أيضًا على هذا الطريق".
في السياق ذاته، قالت شركة المطارات والملاحة الجوية الإيرانية إن فريق البحث والإنقاذ يعقد حاليا في مطار تبريز اجتماعا بشأن المروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني بحضور الرئيس التنفيذي لشركة المطارات والخبراء المعنيين.
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