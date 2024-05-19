https://sarabic.ae/20240519/الخارجية-الامريكية-لـسبوتنيك-واشنطن-تتابع-عن-كثب-تقارير-حادث-مروحية-الرئيس-الإيراني-1088997501.html
الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك": واشنطن تتابع عن كثب تقارير حادث مروحية الرئيس الإيراني
الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك": واشنطن تتابع عن كثب تقارير حادث مروحية الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التقارير عن تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:49+0000
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "إننا نراقب عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر في إيران، كان على متنها الرئيس ورئيس وزارة الخارجية الإيرانية".وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن" أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني هبطت بسبب الضباب في شرق أذربيجان، وأن موكب الرئيس يتجه إلى مدينة تبريز في إيران.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان.وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "طائرة مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من "هبوط صعب" ولا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل".
https://sarabic.ae/20240519/الحكومة-الإيرانية-تعقد-اجتماعا-في-أعقاب-حادث-مروحية-الرئيس-1088994062.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية لـ"سبوتنيك": واشنطن تتابع عن كثب تقارير حادث مروحية الرئيس الإيراني
16:49 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 17:07 GMT 19.05.2024)
صرحت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك"، بأن الولايات المتحدة الأمريكية تراقب التقارير عن تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية لوكالة "سبوتنيك": "إننا نراقب عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري لطائرة هليكوبتر في إيران، كان على متنها الرئيس ورئيس وزارة الخارجية الإيرانية".
ورفضت وزارة الخارجية التعليق أكثر على الوضع المحيط بالمروحية.
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.
كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.
ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن"
أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني هبطت بسبب الضباب في شرق أذربيجان، وأن موكب الرئيس يتجه إلى مدينة تبريز في إيران.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.
كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم ووزير الخارجية أمير عبد اللهيان.
وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "طائرة مروحية في موكب الرئيس رئيسي عانت من "هبوط صعب" ولا نزال ننتظر المزيد من التفاصيل".