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https://sarabic.ae/20240519/السعال-الديكي-يتفشى-في-بريطانيا-ويودي-بحياة-العديد-من-السكان-1089003318.html
"السعال الديكي" يتفشى في بريطانيا ويودي بحياة العديد من السكان
"السعال الديكي" يتفشى في بريطانيا ويودي بحياة العديد من السكان
سبوتنيك عربي
استمر تفشي مرض "السعال الديكي" على نطاق واسع في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2024، وكانت هناك 2793 حالة مؤكدة حتى الآن هذا العام. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T20:35+0000
2024-05-19T20:35+0000
مجتمع
علوم
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ومن المؤسف أنه تم تأكيد وفاة خمسة أطفال بسبب السعال الديكي، مع وجود تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الرضيع السادس ربما توفي في الأسبوع الأخير من العدوى البكتيرية، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "سانس أليرت" العلمية.وهذا تذكير صارخ بأن السعال الديكي هو عدوى سيئة للغاية، في حين أن الأعراض عادة ما تكون خفيفة لدى الأطفال الأكبر سنا والبالغين الأصحاء، إلا أنها يمكن أن تكون قاتلة للأطفال.يحدث السعال الديكي بسبب بكتيريا تسمى بورديتيلا السعال الديكي، ويبدأ غالبًا مثل معظم التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مع أعراض نموذجية تشمل سيلان الأنف والحمى.قد يظهر السعال الديكي المميز فقط بعد أسبوع أو نحو ذلك من المرض، على الرغم من أنه لا يحدث في جميع الحالات، على هذا النحو، قد يتطلب تأكيد حالات السعال الديكي إجراء اختبار معملي.السعال الديكي معدٍّ للغاية، في المتوسط، يمكن لحالة واحدة من السعال الديكي أن تنقل العدوى إلى نحو 15-17 شخصًا آخر، ومعدل الإصابة هذا مشابه لمرض الحصبة وأعلى من متغيرات فيروس كورونا.العلاج الفوري يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتقال المرض - حيث تبين أن المضادات الحيوية تقلل من العدوى بعد خمسة أيام فقط من بدء العلاج.ولكن قبل العلاج، هناك الكثير من الفرص لحدوث انتقال المرض والحفاظ على تفشي المرض، يمكن أن تكون الحالات المؤكدة وغير المصحوبة بأعراض مسؤولة عن انتقال السعال الديكي.حد الجوانب الغريبة قليلاً للسعال الديكي هو أن هناك حالات تفشي كبيرة عادة كل بضع سنوات، وكان آخر تفشي كبير في المملكة المتحدة في عام 2016 مع ما يقرب من 6000 حالة مؤكدة، وأسباب هذه الدورات ليست مفهومة تمامًا، ولكن من المحتمل أن يكون العامل الرئيسي هو ضعف المناعة على مستوى السكان.تكون المناعة الناتجة عن لقاح السعال الديكي وقائية للغاية في البداية، لكنها تنخفض بعد سنوات قليلة من التطعيم الأولي، ولهذا السبب يعد تناول اللقاح بشكل مرتفع باستمرار بين السكان أمرًا حيويًا.الأطفال الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أقل عرضة بنسبة 84 في المائة للإصابة بعدوى السعال الديكي المؤكدة مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لا تمنع اللقاحات الأطفال الصغار من الإصابة بالتوعك فحسب، بل تقلل اللقاحات أيضًا من خطر نقل الأطفال العدوى إلى الأشقاء الصغار وأفراد الأسرة والأصدقاء.يعد التحصين أثناء الحمل أيضًا مهمًا بشكل خاص لأن الأجسام المضادة التي تحصل عليها الأم من اللقاح تحمي المولود الجديد في الأسابيع القليلة الأولى من حياته – قبل أن يبلغ الطفل عمرًا كافيًا لتلقي جرعة لقاح السعال الديكي الأولى، تمنع الجرعة أثناء الحمل نحو 78 في المائة من حالات السعال الديكي عند الأطفال حديثي الولادة.وانخفضت نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم بحلول عيد ميلادهم الأول بشكل طفيف من نحو 93% قبل تفشي الوباء مباشرة إلى 92% في الفترة 2022-2023. ويلاحظ انخفاض مماثل (من 85 في المائة إلى 83 في المائة) مع الجرعة المعززة التي يمكن للأطفال تناولها قبل عيد ميلادهم الخامس. قد يساهم هذا الانخفاض في التغطية في تفشي المرض الحالي.في حين أشارت إحدى المنشورات إلى أن تفشي المرض ربما يكون "طفرة تغذيها عمليات الإغلاق"، إلا أنه لا يوجد دليل يدعم هذا التأكيد.هذا النوع من الرسائل ليس مفيدًا لأنه لا يزيد الوعي أو يثقف الجمهور حول الأشياء التي يمكنهم القيام بها لمنع انتشار السعال الديكي، ونظرًا لأن سلوك الأشخاص المتعلق بالصحة يمكن أن يتأثر بشكل كبير بالأخبار التي يقرؤونها، فإن المصادر الإعلامية البارزة تتحمل مسؤولية نقل المعلومات الدقيقة.ربما يكون الحجم الهائل للوباء قد أثر على الوصول إلى الرعاية الصحية ومعدلات التطعيم، مما أدى إلى انخفاض المناعة على مستوى السكان اللازمة لمنع تفشي المرض بشكل حاد، قد تكون الاختلافات الجغرافية في امتصاص اللقاح أيضًا عاملاً مساهمًا - على الرغم من عدم وجود أي بيانات متاحة في وقت كتابة هذا التقرير حول أرقام الحالات حسب منطقة المملكة المتحدة.في حين أن إرشادات المملكة المتحدة لا توصي بشكل روتيني بلقاح السعال الديكي لدى البالغين، فمن المعروف أن الجرعة الإضافية آمنة وفعالة، قد يُنصح بهذا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بالسعال الديكي، وقد يكون مهمًا أيضًا للأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإصابة بعدوى شديدة – مثل كبار السن.في نهاية المطاف، السعال الديكي هو عدوى يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات، ولأخبار القاتمة عن وفيات الرضع في المملكة المتحدة تذكرنا جميعا بأن هناك أسبابا وجيهة للغاية وراء التوصية بالتحصين. وعلى المدى الطويل، يمكن الحد من تفشي المرض من حيث عدد الحالات وشدتها من خلال الحفاظ على تغطية عالية باللقاحات.
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علوم
علوم

"السعال الديكي" يتفشى في بريطانيا ويودي بحياة العديد من السكان

20:35 GMT 19.05.2024
© facebook/Mamouriسعال
سعال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© facebook/Mamouri
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استمر تفشي مرض "السعال الديكي" على نطاق واسع في المملكة المتحدة منذ بداية عام 2024، وكانت هناك 2793 حالة مؤكدة حتى الآن هذا العام.
ومن المؤسف أنه تم تأكيد وفاة خمسة أطفال بسبب السعال الديكي، مع وجود تقارير غير مؤكدة تفيد بأن الرضيع السادس ربما توفي في الأسبوع الأخير من العدوى البكتيرية، وذلك وفقا لتقرير تم نشره في مجلة "سانس أليرت" العلمية.
وهذا تذكير صارخ بأن السعال الديكي هو عدوى سيئة للغاية، في حين أن الأعراض عادة ما تكون خفيفة لدى الأطفال الأكبر سنا والبالغين الأصحاء، إلا أنها يمكن أن تكون قاتلة للأطفال.

على الصعيد العالمي، هناك ما يقدر بنحو 24 مليون حالة من حالات السعال الديكي كل عام ونحو 160 ألف حالة وفاة.

يحدث السعال الديكي بسبب بكتيريا تسمى بورديتيلا السعال الديكي، ويبدأ غالبًا مثل معظم التهابات الجهاز التنفسي الأخرى، مع أعراض نموذجية تشمل سيلان الأنف والحمى.
قد يظهر السعال الديكي المميز فقط بعد أسبوع أو نحو ذلك من المرض، على الرغم من أنه لا يحدث في جميع الحالات، على هذا النحو، قد يتطلب تأكيد حالات السعال الديكي إجراء اختبار معملي.
السعال الديكي معدٍّ للغاية، في المتوسط، يمكن لحالة واحدة من السعال الديكي أن تنقل العدوى إلى نحو 15-17 شخصًا آخر، ومعدل الإصابة هذا مشابه لمرض الحصبة وأعلى من متغيرات فيروس كورونا.
السبب وراء كون السعال الديكي معديًا للغاية يرجع جزئيًا إلى أن السعال الديكي له فترة معدية طويلة جدًا تصل إلى خمسة أسابيع - حيث يمكن للأشخاص المصابين نقل البكتيريا إلى الآخرين.
العلاج الفوري يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتقال المرض - حيث تبين أن المضادات الحيوية تقلل من العدوى بعد خمسة أيام فقط من بدء العلاج.
ولكن قبل العلاج، هناك الكثير من الفرص لحدوث انتقال المرض والحفاظ على تفشي المرض، يمكن أن تكون الحالات المؤكدة وغير المصحوبة بأعراض مسؤولة عن انتقال السعال الديكي.
حد الجوانب الغريبة قليلاً للسعال الديكي هو أن هناك حالات تفشي كبيرة عادة كل بضع سنوات، وكان آخر تفشي كبير في المملكة المتحدة في عام 2016 مع ما يقرب من 6000 حالة مؤكدة، وأسباب هذه الدورات ليست مفهومة تمامًا، ولكن من المحتمل أن يكون العامل الرئيسي هو ضعف المناعة على مستوى السكان.
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تكون المناعة الناتجة عن لقاح السعال الديكي وقائية للغاية في البداية، لكنها تنخفض بعد سنوات قليلة من التطعيم الأولي، ولهذا السبب يعد تناول اللقاح بشكل مرتفع باستمرار بين السكان أمرًا حيويًا.
الأطفال الذين تم تطعيمهم بالكامل هم أقل عرضة بنسبة 84 في المائة للإصابة بعدوى السعال الديكي المؤكدة مقارنة بأولئك الذين لم يتم تطعيمهم، لا تمنع اللقاحات الأطفال الصغار من الإصابة بالتوعك فحسب، بل تقلل اللقاحات أيضًا من خطر نقل الأطفال العدوى إلى الأشقاء الصغار وأفراد الأسرة والأصدقاء.
يعد التحصين أثناء الحمل أيضًا مهمًا بشكل خاص لأن الأجسام المضادة التي تحصل عليها الأم من اللقاح تحمي المولود الجديد في الأسابيع القليلة الأولى من حياته – قبل أن يبلغ الطفل عمرًا كافيًا لتلقي جرعة لقاح السعال الديكي الأولى، تمنع الجرعة أثناء الحمل نحو 78 في المائة من حالات السعال الديكي عند الأطفال حديثي الولادة.
لكن تغطية اللقاحات انخفضت في السنوات الأخيرة، وبلغ معدل امتصاص الأمهات للقاحات 70% في عام 2017، لكنه لم يتجاوز 58% في عام 2023.
وانخفضت نسبة الأطفال الذين تم تطعيمهم بحلول عيد ميلادهم الأول بشكل طفيف من نحو 93% قبل تفشي الوباء مباشرة إلى 92% في الفترة 2022-2023. ويلاحظ انخفاض مماثل (من 85 في المائة إلى 83 في المائة) مع الجرعة المعززة التي يمكن للأطفال تناولها قبل عيد ميلادهم الخامس. قد يساهم هذا الانخفاض في التغطية في تفشي المرض الحالي.
في حين أشارت إحدى المنشورات إلى أن تفشي المرض ربما يكون "طفرة تغذيها عمليات الإغلاق"، إلا أنه لا يوجد دليل يدعم هذا التأكيد.
هذا النوع من الرسائل ليس مفيدًا لأنه لا يزيد الوعي أو يثقف الجمهور حول الأشياء التي يمكنهم القيام بها لمنع انتشار السعال الديكي، ونظرًا لأن سلوك الأشخاص المتعلق بالصحة يمكن أن يتأثر بشكل كبير بالأخبار التي يقرؤونها، فإن المصادر الإعلامية البارزة تتحمل مسؤولية نقل المعلومات الدقيقة.
ربما يكون الحجم الهائل للوباء قد أثر على الوصول إلى الرعاية الصحية ومعدلات التطعيم، مما أدى إلى انخفاض المناعة على مستوى السكان اللازمة لمنع تفشي المرض بشكل حاد، قد تكون الاختلافات الجغرافية في امتصاص اللقاح أيضًا عاملاً مساهمًا - على الرغم من عدم وجود أي بيانات متاحة في وقت كتابة هذا التقرير حول أرقام الحالات حسب منطقة المملكة المتحدة.
في حين أن إرشادات المملكة المتحدة لا توصي بشكل روتيني بلقاح السعال الديكي لدى البالغين، فمن المعروف أن الجرعة الإضافية آمنة وفعالة، قد يُنصح بهذا للأشخاص الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مصاب بالسعال الديكي، وقد يكون مهمًا أيضًا للأشخاص الذين قد يكونون عرضة للإصابة بعدوى شديدة – مثل كبار السن.
في نهاية المطاف، السعال الديكي هو عدوى يمكن الوقاية منها عن طريق اللقاحات، ولأخبار القاتمة عن وفيات الرضع في المملكة المتحدة تذكرنا جميعا بأن هناك أسبابا وجيهة للغاية وراء التوصية بالتحصين. وعلى المدى الطويل، يمكن الحد من تفشي المرض من حيث عدد الحالات وشدتها من خلال الحفاظ على تغطية عالية باللقاحات.
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