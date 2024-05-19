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تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث بسبب الظروف الجوية شمال غربي البلاد
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القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر
القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر
سبوتنيك عربي
أفاد بيان مشترك، اليوم الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بدأ وسينتهي بحلول 15 سبتمبر/... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T13:02+0000
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وأضاف البيان المشترك أن انسحاب القوات الأمريكية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتعلقة بالتنمية في النيجر.ويأتي القرار، بعد عدة أيام من المحادثات بين وفد من وزارة الدفاع الأمريكية ونظيره النيجري في نيامي، الأسبوع الحالي.وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.واستولى الحكام العسكريون في النيجر على السلطة، في انقلاب يوليو/ تموز 2023، وألغوا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن في مارس/ آذار الماضي.ولدى أمريكا نحو 650 جنديا في النيجر، مع قاعدة رئيسية للطائرات من دون طيار، بالقرب من أغاديز في شمال البلاد.وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صرح في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر.وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
https://sarabic.ae/20240514/رئيس-وزراء-النيجر-أمريكا-طلبت-منا-قطع-علاقاتنا-مع-إيران-وروسيا-1088834768.html
https://sarabic.ae/20240503/البنتاغون-قوات-روسية-تتمركز-في-القاعدة-نفسها-مع-قواتنا-في-النيجر-1088484964.html
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النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر

13:02 GMT 19.05.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد بيان مشترك، اليوم الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بدأ وسينتهي بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل "على أقصى تقدير".
وأضاف البيان المشترك أن انسحاب القوات الأمريكية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتعلقة بالتنمية في النيجر.
ويأتي القرار، بعد عدة أيام من المحادثات بين وفد من وزارة الدفاع الأمريكية ونظيره النيجري في نيامي، الأسبوع الحالي.
وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.
واستولى الحكام العسكريون في النيجر على السلطة، في انقلاب يوليو/ تموز 2023، وألغوا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن في مارس/ آذار الماضي.
رئيس وزراء النيجر، علي الأمين زين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.05.2024
رئيس وزراء النيجر: أمريكا طلبت منا قطع علاقاتنا مع إيران وروسيا
14 مايو, 15:13 GMT
ولدى أمريكا نحو 650 جنديا في النيجر، مع قاعدة رئيسية للطائرات من دون طيار، بالقرب من أغاديز في شمال البلاد.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صرح في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر.
وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
البنتاغون: قوات روسية تتمركز في القاعدة نفسها مع قواتنا في النيجر
3 مايو, 04:58 GMT
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.
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