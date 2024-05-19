القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANجنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
جنود من الجيش الأمريكي يقفون بالقرب من مركبة عسكرية مدرعة على مشارف الرميلان في شمال شرق محافظة الحسكة السورية، على الحدود مع تركيا، في 27 مارس 2023.
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد بيان مشترك، اليوم الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بدأ وسينتهي بحلول 15 سبتمبر/ أيلول المقبل "على أقصى تقدير".
وأضاف البيان المشترك أن انسحاب القوات الأمريكية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتعلقة بالتنمية في النيجر.
ويأتي القرار، بعد عدة أيام من المحادثات بين وفد من وزارة الدفاع الأمريكية ونظيره النيجري في نيامي، الأسبوع الحالي.
🇺🇸 🇳🇪 Le retrait des forces américaines du Niger se fera dans le respect mutuel et la transparence d'ici mi-septembre 2024 pic.twitter.com/u2HT64RKwv— Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (@NIGER_CNSP) May 19, 2024
وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.
واستولى الحكام العسكريون في النيجر على السلطة، في انقلاب يوليو/ تموز 2023، وألغوا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن في مارس/ آذار الماضي.
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ولدى أمريكا نحو 650 جنديا في النيجر، مع قاعدة رئيسية للطائرات من دون طيار، بالقرب من أغاديز في شمال البلاد.
وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صرح في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر.
وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".
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وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.
في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.
وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.