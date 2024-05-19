https://sarabic.ae/20240519/القوات-الأمريكية-تعلن-موعد-خروجها-النهائي-من-النيجر-1088986621.html

القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر

القوات الأمريكية تعلن موعد خروجها النهائي من النيجر

سبوتنيك عربي

أفاد بيان مشترك، اليوم الأحد، أن انسحاب القوات الأمريكية من النيجر، بناء على طلب الحكام العسكريين للدولة الواقعة في غرب أفريقيا، بدأ وسينتهي بحلول 15 سبتمبر/... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T13:02+0000

2024-05-19T13:02+0000

2024-05-19T13:02+0000

النيجر

أخبار النيجر

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/19/1080425230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_92befe0ec2cfeab270eee147e3357001.jpg

وأضاف البيان المشترك أن انسحاب القوات الأمريكية لن يؤثر بأي حال من الأحوال على العلاقات المتعلقة بالتنمية في النيجر.ويأتي القرار، بعد عدة أيام من المحادثات بين وفد من وزارة الدفاع الأمريكية ونظيره النيجري في نيامي، الأسبوع الحالي.وكان الجانبان الأمريكي والنيجري أعلنا عن توصلهما إلى اتفاق لفض الاشتباك، وبدأت القوات الأمريكية المنتشرة كجزء من "مهمة مناهضة للجهاديين" في المغادرة، بعد أن قالت نيامي أن وجودها غير قانوني.واستولى الحكام العسكريون في النيجر على السلطة، في انقلاب يوليو/ تموز 2023، وألغوا اتفاق تعاون عسكري مع واشنطن في مارس/ آذار الماضي.ولدى أمريكا نحو 650 جنديا في النيجر، مع قاعدة رئيسية للطائرات من دون طيار، بالقرب من أغاديز في شمال البلاد.وكان وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صرح في الآونة الأخيرة، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتزم سحب قواتها من النيجر.وأضاف أوستن خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ الأمريكي: "لقد ذكرت أننا مجبرون على مغادرة النيجر".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق، عن خطط واشنطن لبدء حوار مع سلطات النيجر بشأن سحب القوات من هذا البلد، وأفيد بأن ذلك جاء نتيجة المناقشات المستمرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والسلطات الجديدة في البلاد منذ عام 2023 حول التعاون الأمني ​​المستقبلي، وبعد ذلك بوقت قصير، أعلن البنتاغون أنه سيتم سحب جزء من الوحدة الأمريكية من تشاد.في الوقت نفسه، في 12 أبريل/ نيسان الماضي، كما أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، وصل متخصصون روس إلى النيجر لتدريب القوات المحلية على مكافحة الإرهاب.وصرح مسؤول عسكري أمريكي لوكالة "سبوتنيك"، أن الولايات المتحدة الأمريكية، في إطار انسحاب قواتها من هذا البلد، أعادت نشر ما يقرب من 60 عسكريا إلى ألمانيا، حيث سيواصلون الخدمة.

https://sarabic.ae/20240514/رئيس-وزراء-النيجر-أمريكا-طلبت-منا-قطع-علاقاتنا-مع-إيران-وروسيا-1088834768.html

https://sarabic.ae/20240503/البنتاغون-قوات-روسية-تتمركز-في-القاعدة-نفسها-مع-قواتنا-في-النيجر-1088484964.html

النيجر

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النيجر, أخبار النيجر, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار