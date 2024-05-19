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الكونغو.. الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب على رئيس البلاد
الكونغو.. الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب على رئيس البلاد
سبوتنيك عربي
أعلن المتحدث باسم الجيش الكونغولي، العميد سيلفان إيكينغ، أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أحبطت محاولة انقلاب على رئيس البلاد، اليوم الأحد، وتم... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T11:04+0000
2024-05-19T11:17+0000
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وقال إيكينغ، في بيان بثه التلفزيون العام: "تبلغ القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأي العام بأن قوات الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها، وشملت هذه المحاولة أجانب وكونغوليين".وأضاف إيكينغ أن "هؤلاء الأجانب والكونغوليين تم إبعادهم، بما في ذلك زعيمهم"، وفقا لإذاعة "أوكابي" الكونغولية.كما أكد الجيش الكونغولي، في بيانه، أن "الوضع تحت السيطرة، ويطلب من سكان كينشاسا ممارسة أعمالهم بحرية".وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، استيقظ سكان بلدة غومبي على أصوات طلقات نارية، بعد أن تعرض مقر إقامة فيتال كاميرهي، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية، لهجوم في حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، من قبل مجموعة من الرجال المسلحين، يرتدون ملابس عسكرية تحمل أعلام زائير، بحسب إذاعة "أوكابي".وأشار ميشيل موتو، المتحدث باسم فيتال كاميرهي، والنائب في حزبه، إلى أن "اثنين من ضباط الشرطة المعيّنين لحراسته، بالإضافة إلى أحد المهاجمين، لقوا حتفهم".وأكد موتو أن إن "فيتال كاميرهي، وعائلته بخير وسليم، وتم تعزيز أمنهم".كما اقتحم المهاجمون القصر الجمهوري، لكن بعد ساعات قليلة من الهجوم، اعتقلهم الحرس الجمهوري، وزعم هؤلاء المهاجمون في مقاطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أنهم "يريدون تغيير الأمور في إدارة الجمهورية".
https://sarabic.ae/20240228/قوات-الأمم-المتحدة-تبدأ-انسحابها-من-الكونغو-الديموقراطية-1086476379.html
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الكونغو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

الكونغو.. الجيش يعلن إحباط محاولة انقلاب على رئيس البلاد

11:04 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 19.05.2024)
© AP Photo / Alain Wandimoyiجندي تابع للجيش الكونغولي
جندي تابع للجيش الكونغولي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
جندي تابع للجيش الكونغولي
© AP Photo / Alain Wandimoyi
تابعنا عبر
أعلن المتحدث باسم الجيش الكونغولي، العميد سيلفان إيكينغ، أن القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، أحبطت محاولة انقلاب على رئيس البلاد، اليوم الأحد، وتم القبض على مرتكبيها.
وقال إيكينغ، في بيان بثه التلفزيون العام: "تبلغ القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية، الرأي العام بأن قوات الدفاع والأمن أحبطت محاولة انقلاب في مهدها، وشملت هذه المحاولة أجانب وكونغوليين".
وأضاف إيكينغ أن "هؤلاء الأجانب والكونغوليين تم إبعادهم، بما في ذلك زعيمهم"، وفقا لإذاعة "أوكابي" الكونغولية.
كما أكد الجيش الكونغولي، في بيانه، أن "الوضع تحت السيطرة، ويطلب من سكان كينشاسا ممارسة أعمالهم بحرية".
صورة أرشيفية.. جندي من جيش الكونغو يراقب طائرة هليكوبتر تابعة لبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
قوات الأمم المتحدة تبدأ انسحابها من الكونغو الديموقراطية
28 فبراير, 10:12 GMT
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، استيقظ سكان بلدة غومبي على أصوات طلقات نارية، بعد أن تعرض مقر إقامة فيتال كاميرهي، نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمرشح لمنصب رئيس الجمعية الوطنية، لهجوم في حوالي الساعة 4:30 بالتوقيت المحلي، من قبل مجموعة من الرجال المسلحين، يرتدون ملابس عسكرية تحمل أعلام زائير، بحسب إذاعة "أوكابي".
وأشار ميشيل موتو، المتحدث باسم فيتال كاميرهي، والنائب في حزبه، إلى أن "اثنين من ضباط الشرطة المعيّنين لحراسته، بالإضافة إلى أحد المهاجمين، لقوا حتفهم".
وأكد موتو أن إن "فيتال كاميرهي، وعائلته بخير وسليم، وتم تعزيز أمنهم".
كما اقتحم المهاجمون القصر الجمهوري، لكن بعد ساعات قليلة من الهجوم، اعتقلهم الحرس الجمهوري، وزعم هؤلاء المهاجمون في مقاطع فيديو تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، أنهم "يريدون تغيير الأمور في إدارة الجمهورية".
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