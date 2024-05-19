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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني
بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، ليل الأحد/الاثنين، إنه التقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأطلعه على آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T23:13+0000
2024-05-19T23:13+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
خامنئي
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
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وقال جلالي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إنه على الرغم من عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية في الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران.وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.
https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يصدر-توجيهات-لوزارة-الطوارئ-بإرسال-مجموعة-من-رجال-الإنقاذ-الروس-للبحث-عن-مروحية-رئيسي-1089004682.html
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إيران, أخبار إيران, روسيا, خامنئي, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, روسيا, خامنئي, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين

بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني

23:13 GMT 19.05.2024
© AFP 2023 / Khamenei.IRمحادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في طهران، إيران 19 يوليو 2022
محادثات طهران - الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي و المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي في طهران، إيران 19 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Khamenei.IR
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قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، ليل الأحد/الاثنين، إنه التقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأطلعه على آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال جلالي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إنه على الرغم من عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية في الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران.

وأضاف السفير الإيراني في موسكو، "في هذا اللقاء، قال لي الرئيس بوتين لقد شعرنا بحزن شديد بسبب حادثة مروحية الرئيس الإيراني. تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى لإيران، سنفعل كل ما يلزم للمساعدة".

وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
22:55 GMT
وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.
وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها20:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"12:43 GMT
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