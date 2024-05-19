https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يلتقي-السفير-الإيراني-ويوجه-رسالة-إلى-خامنئي-بشأن-حادث-مروحية-الرئيس-الإيراني-1089004825.html
بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني
بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، ليل الأحد/الاثنين، إنه التقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأطلعه على آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T23:13+0000
2024-05-19T23:13+0000
2024-05-19T23:13+0000
إيران
أخبار إيران
روسيا
خامنئي
الرئيس الإيراني
فلاديمير بوتين
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وقال جلالي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إنه على الرغم من عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية في الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران.وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.
https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يصدر-توجيهات-لوزارة-الطوارئ-بإرسال-مجموعة-من-رجال-الإنقاذ-الروس-للبحث-عن-مروحية-رئيسي-1089004682.html
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, روسيا, خامنئي, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
إيران, أخبار إيران, روسيا, خامنئي, الرئيس الإيراني, فلاديمير بوتين
بوتين يلتقي السفير الإيراني ويوجه رسالة إلى خامنئي بشأن حادث مروحية الرئيس الإيراني
قال سفير إيران لدى روسيا كاظم جلالي، ليل الأحد/الاثنين، إنه التقى الرئيس الروسي فلادمير بوتين، وأطلعه على آخر تطورات حادث طائرة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال جلالي لوكالة أنباء "إرنا" الرسمية، إنه على الرغم من عطلة يوم الأحد، عقد الرئيس الروسي اجتماعا مع كبار مسؤولي الدفاع والأمن في روسيا الاتحادية في الساعة 10 مساء الأحد، وكنت حاضرا بوصفي سفيرا لإيران.
وأضاف السفير الإيراني في موسكو، "في هذا اللقاء، قال لي الرئيس بوتين لقد شعرنا بحزن شديد بسبب حادثة مروحية الرئيس الإيراني. تأكدوا من نقل رسالتي إلى المرشد الأعلى لإيران، سنفعل كل ما يلزم للمساعدة".
وأصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.
وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.
وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.