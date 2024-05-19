بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي

عربي
تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
خلاف حاد بين نتنياهو وغانتس الذي يهدد بالاستقالة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يصدر-توجيهات-لوزارة-الطوارئ-بإرسال-مجموعة-من-رجال-الإنقاذ-الروس-للبحث-عن-مروحية-رئيسي-1089004682.html
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T22:55+0000
2024-05-19T22:55+0000
فلاديمير بوتين
الرئيس الإيراني
روسيا
إيران
أخبار إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067774905_0:0:3013:1696_1920x0_80_0_0_8aec1f32be4dce42f9c131b88d7903d5.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
https://sarabic.ae/20240519/مساعد-رئيسي-يكشف-تفاصيل-ما-قبل-اختفاء-طائرة-الرئيس-الإيراني-ويزف-بشرى-للشعب--عاجل-1089003972.html
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/09/0f/1067774905_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_c53e0ae06ac8137f4ff6621303332d70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني, روسيا, إيران, أخبار إيران
فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني, روسيا, إيران, أخبار إيران

بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي

22:55 GMT 19.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في إطار مؤتمر منظمة شنغهاي للتعاون، أوزبكستان 15 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.
وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.
ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، تنشر الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني، والتي التقطت بعد افتتاح سد قيز قلعة سي في أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
مساعد رئيسي يكشف تفاصيل ما قبل "حادث" طائرة الرئيس الإيراني ويزف بشرى للشعب
21:37 GMT
وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها20:48 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"12:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала