https://sarabic.ae/20240519/بوتين-يصدر-توجيهات-لوزارة-الطوارئ-بإرسال-مجموعة-من-رجال-الإنقاذ-الروس-للبحث-عن-مروحية-رئيسي-1089004682.html
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
سبوتنيك عربي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T22:55+0000
2024-05-19T22:55+0000
2024-05-19T22:55+0000
فلاديمير بوتين
الرئيس الإيراني
روسيا
إيران
أخبار إيران
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.
https://sarabic.ae/20240519/مساعد-رئيسي-يكشف-تفاصيل-ما-قبل-اختفاء-طائرة-الرئيس-الإيراني-ويزف-بشرى-للشعب--عاجل-1089003972.html
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فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني, روسيا, إيران, أخبار إيران
فلاديمير بوتين, الرئيس الإيراني, روسيا, إيران, أخبار إيران
بوتين يصدر توجيهات لوزارة الطوارئ بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للبحث عن مروحية رئيسي
أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، توجيهات إلى رئيس وزارة حالات الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في عمليات البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حسبما أفاد المركز الصحفي لوزارة حالات الطوارئ الروسية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان حالات الطوارئ الروسية، "بناء على طلب الجانب الإيراني
، كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزارة حالات الطوارئ الروسية ألكسندر كورينكوف بإرسال مجموعة من رجال الإنقاذ الروس للمساعدة في البحث عن موقع تحطم المروحية التي كان على متنها رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي".
وبحسب البيان ستضم المجموعة 47 متخصصاً ومعدات ذات قدرة عالية، بالإضافة إلى مروحية من طراز 105 للبحث من الجو.
وأشارت الوزارة إلى أنه في الوقت الحالي يتم تحميل معدات خاصة في مطار جوكوفسكي والاستعدادات جارية للتوجه إلى تبريز.
ووقع الحادث لمروحية الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أثناء عودته من زيارة إلى أذربيجان، حيث افتتح مع نظيره الأذري، إلهام علييف، صباح اليوم الأحد، سد "قيزقلعة سي" المشترك بين البلدين، لتنظيم ملياري متر مكعب من المياه سنويا.
وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض الصلوات التي تقام من أجل سلامة رئيسي في أنحاء البلاد، وظهرت في زاوية من الشاشة تغطية حية لفرق الإنقاذ وهي تبحث في المنطقة الجبلية سيراً على الأقدام وسط ضباب كثيف.