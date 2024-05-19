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"حزب الله" يستهدف عربة "هامر" إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح
"حزب الله" يستهدف عربة "هامر" إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز "هامر"، بصاروخ موجه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T11:54+0000
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وقال "حزب الله"، في بيان، إنه "عند الساعة ‏‏10:15 من صباح اليوم، تم رصد وترقب قوة للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المالكية".وتابع: "بعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات، تم استهدافهم بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".وأشار "حزب الله" إلى أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح، وفق الجيش الإسرائيلي.يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-وحدة-الكوماندوز-التابعة-لـحزب-الله-لا-تزال-على-الحدود-وتتمتع-بقدرات-كبيرة-1088962834.html
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طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, غزة, العالم العربي, الأخبار

"حزب الله" يستهدف عربة "هامر" إسرائيلية بصاروخ موجه ويوقع طاقمها بين قتيل وجريح

11:54 GMT 19.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، استهداف عربة عسكرية إسرائيلية من طراز "هامر"، بصاروخ موجه وإيقاع طاقمها بين قتيل وجريح.
وقال "حزب الله"، في بيان، إنه "عند الساعة ‏‏10:15 من صباح اليوم، تم رصد وترقب قوة للجيش الإسرائيلي في ‏موقع المالكية".

وأضاف: "عند دخول جيب عسكري من نوع "هامر" إلى الموقع، تم استهدافه بصاروخ ‏موجه أصابه إصابة مباشرة، وتم تدميره وإيقاع طاقمه بين قتيل وجريح".

وتابع: "بعد تجمع جنود العدو لتفقد ‏الإصابات، تم استهدافهم بقذائف المدفعية وحققوا فيهم إصابات مؤكدة".
وأشار "حزب الله" إلى أن ذلك يأتي "دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمقاومته الباسلة".
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
إسرائيل.. وحدة الكوماندوز التابعة لـ"حزب الله" لا تزال على الحدود وتتمتع بقدرات كبيرة
أمس, 13:52 GMT
وفي الآونة الأخيرة، كثّف "حزب الله" من وتيرة هجماته على مواقع إسرائيلية استهدفها بعشرات الصواريخ والمسيرات، ما أسفر عن إصابة 3 جنود بجروح، وفق الجيش الإسرائيلي.
يأتي ذلك فيما تتواصل المعارك جنوبي لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث يتبادل كل من "حزب الله" وإسرائيل، القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي.
فيما أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الشهر الماضي، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لحزب الله في جنوب لبنان"، مؤكدا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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