https://sarabic.ae/20240519/ردود-فعل-عربية-وعالمية-مساندة-لطهران-بعد-حادث-مروحية-الرئيس-الإيراني-1089002445.html

ردود فعل عربية وعالمية مساندة لطهران بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني

ردود فعل عربية وعالمية مساندة لطهران بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني

سبوتنيك عربي

تعاطفت العديد من الدول العربية والعالمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، وذلك بعد تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث اليوم الأحد. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T20:10+0000

2024-05-19T20:10+0000

2024-05-19T20:10+0000

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064445820_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_0179508e74d4d307df7e27421a131208.jpg

فمن جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للعثور على المروحية المفقودة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن قلقه البالغ إزاء سقوط مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.بدوره صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة على تنسيق وثيق مع طهران ومستعدة لتقديم أي مساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء قيام مروحية الرئيس الإيراني بهبوط اضطراري، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة في هذا الصدد".وذكر تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس ووزير الخارجية الإيراني: نحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء.وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "سمعت أخبارًا حزينة من إيران بشأن مروحية سيد إبراهيم رئيسي رئيس هذه البلاد. ونحن نتطلع إلى الأخبار الجيدة. نصلي ونتمنى الصحة للرئيس المحترم ولجميع الشعب الإيراني".وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق الأخبار المتعلقة بالهبوط الصعب للمروحية التي تقل آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كما أكدت الرياض "أننا في هذا الظرف الصعب ندعم بلدنا الشقيق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفاد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني: "نتابع بقلق بالغ حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين. إن اليمن قيادة وشعبا يدعمون الشعب الإيراني وقيادته في وضعه الصعب. ونسأل الله أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه سالمين معافين".وأكدت الخارجية القطرية ردا على حادث مروحية الرئيس الإيراني، أن قطر مستعدة لتقديم أي دعم في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن" أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني هبطت بسبب الضباب في شرق أذربيجان.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية

https://sarabic.ae/20240519/تصويت-ما-هو-رأيك-بحادثة-سقوط-طائرة-الرئيس-الإيراني--1088998639.html

إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران