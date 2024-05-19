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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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https://sarabic.ae/20240519/ردود-فعل-عربية-وعالمية-مساندة-لطهران-بعد-حادث-مروحية-الرئيس-الإيراني-1089002445.html
ردود فعل عربية وعالمية مساندة لطهران بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني
ردود فعل عربية وعالمية مساندة لطهران بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني
سبوتنيك عربي
تعاطفت العديد من الدول العربية والعالمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، وذلك بعد تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث اليوم الأحد. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T20:10+0000
2024-05-19T20:10+0000
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/06/1e/1064445820_0:0:2745:1544_1920x0_80_0_0_0179508e74d4d307df7e27421a131208.jpg
فمن جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للعثور على المروحية المفقودة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن قلقه البالغ إزاء سقوط مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.بدوره صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة على تنسيق وثيق مع طهران ومستعدة لتقديم أي مساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء قيام مروحية الرئيس الإيراني بهبوط اضطراري، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة في هذا الصدد".وذكر تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس ووزير الخارجية الإيراني: نحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء.وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "سمعت أخبارًا حزينة من إيران بشأن مروحية سيد إبراهيم رئيسي رئيس هذه البلاد. ونحن نتطلع إلى الأخبار الجيدة. نصلي ونتمنى الصحة للرئيس المحترم ولجميع الشعب الإيراني".وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق الأخبار المتعلقة بالهبوط الصعب للمروحية التي تقل آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كما أكدت الرياض "أننا في هذا الظرف الصعب ندعم بلدنا الشقيق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".وأفاد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني: "نتابع بقلق بالغ حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين. إن اليمن قيادة وشعبا يدعمون الشعب الإيراني وقيادته في وضعه الصعب. ونسأل الله أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه سالمين معافين".وأكدت الخارجية القطرية ردا على حادث مروحية الرئيس الإيراني، أن قطر مستعدة لتقديم أي دعم في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن" أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني هبطت بسبب الضباب في شرق أذربيجان.ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية
https://sarabic.ae/20240519/تصويت-ما-هو-رأيك-بحادثة-سقوط-طائرة-الرئيس-الإيراني--1088998639.html
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العالم, إيران
العالم, إيران

ردود فعل عربية وعالمية مساندة لطهران بعد حادث مروحية الرئيس الإيراني

20:10 GMT 19.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev  / الانتقال إلى بنك الصور الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022.
الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي في اجتماع رؤساء الدول المشاركة في قمة بحر قزوين السادسة في عشق أباد. 29 يونيو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . Grigory Sysoev
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تابعنا عبر
تعاطفت العديد من الدول العربية والعالمية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعبا، وذلك بعد تعرض مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لحادث اليوم الأحد.
فمن جهتها أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة للعثور على المروحية المفقودة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وأعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، عن قلقه البالغ إزاء سقوط مروحية الرئيس الإيراني والوفد المرافق له.
بدوره صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن أنقرة على تنسيق وثيق مع طهران ومستعدة لتقديم أي مساعدة في البحث عن مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "نشعر بقلق بالغ إزاء أنباء قيام مروحية الرئيس الإيراني بهبوط اضطراري، ونحن على استعداد لتقديم كل المساعدة في هذا الصدد".

وأعلنت الخارجية الأمريكية، مساء الأحد، أنها تتابع عن كثب التقارير المتعلقة باحتمال تحطم المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية.

وذكر تشارلز ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، فيما يتعلق بحادثة مروحية الرئيس ووزير الخارجية الإيراني: نحن نراقب الوضع عن كثب مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والشركاء.
وأفاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف: "سمعت أخبارًا حزينة من إيران بشأن مروحية سيد إبراهيم رئيسي رئيس هذه البلاد. ونحن نتطلع إلى الأخبار الجيدة. نصلي ونتمنى الصحة للرئيس المحترم ولجميع الشعب الإيراني".

وذكر رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: "يؤسفني بشدة أنباء تحطم مروحية الرئيس الإيراني. نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني خلال هذه الأوقات الصعبة ونصلي من أجل الرئيس والوفد المرافق له".

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان لها، إنها تتابع بقلق الأخبار المتعلقة بالهبوط الصعب للمروحية التي تقل آية الله السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له، كما أكدت الرياض "أننا في هذا الظرف الصعب ندعم بلدنا الشقيق الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
تصويت... برأيك ما سبب سقوط مروحية الرئيس الإيراني؟
17:42 GMT
وأفاد مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى اليمني: "نتابع بقلق بالغ حادث تحطم مروحية الرئيس الإيراني وعدد من المسؤولين الإيرانيين. إن اليمن قيادة وشعبا يدعمون الشعب الإيراني وقيادته في وضعه الصعب. ونسأل الله أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه سالمين معافين".
وأكدت الخارجية القطرية ردا على حادث مروحية الرئيس الإيراني، أن قطر مستعدة لتقديم أي دعم في عملية البحث عن مروحية الرئيس الإيراني.
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأحد، أن مروحية تقل الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.
كما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن تقارير إخبارية، أن طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث.
ووفقا لمصادر إعلامية إيرانية أخرى، فإن "هبوط مروحية الرئيس الإيراني اضطراريا جاء بسبب سوء الأحوال الجوية في ولاية أذربيجان الشرقية".
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إس إن إن" أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني هبطت بسبب الضباب في شرق أذربيجان.
ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" فإن وزير الخارجية وعددا من المسؤولين كانوا على متن المروحية مع الرئيس الإيراني.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة.
التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية
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