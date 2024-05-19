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تغطية مباشرة... تعرض مروحية الرئيس الإيراني لحادث.. وفرق الإنقاذ تبحث عنها
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https://sarabic.ae/20240519/التلفزيون-الإيراني-لا-يمكن-تأكيد-مقتل-أو-إصابة-أي-من-ركاب-المروحية-الرئاسية-1088997727.html
التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية
التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية
سبوتنيك عربي
قال التلفزيون الإيراني، إن "مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن لا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب". 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T16:47+0000
2024-05-19T16:47+0000
إيران
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إبراهيم رئيسي
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وأوضح أن "قوات الإغاثة تقترب من موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن مقتل أو جرح من كانوا على متن المروحية غير مؤكدة وغير موثوقة".وأضاف التلفزيون الإيراني، أن "عمليات الإنقاذ تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة منطقة الحادث".وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في وقت سابق، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".وأضاف أن "الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث"، مؤكدا صعوبة الاتصال مع فريق الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب طبيعة المكان الجغرافية.وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.وأضافت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، ان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث، مؤكدة أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة. كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم وأمير عبد اللهيان.ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أحد مرافقي الرئيس لوكالة "تسنيم" بعد الحادث، فإن الأمل كبير في استكمال هذا الحادث دون خسائر في الأرواح.ووفقا لـ"الحرس الثوري الإيراني"، أنه "لم تكن المروحية على الرادار لمدة ساعة، تم نفي السقوط في البداية، ولكن تم تأكيده الآن".وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصل رئيسي إلى أذربيجان، حيث شارك مع رئيس البلاد إلهام علييف في حفل تشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية وافتتاح مجمع "جيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية المبني على نهر أراز.
https://sarabic.ae/20240519/الحكومة-الإيرانية-تعقد-اجتماعا-في-أعقاب-حادث-مروحية-الرئيس-1088994062.html
https://sarabic.ae/20240519/إعلام-إيراني-مروحية-الرئيس-تعرضت-للحادث-في-منطقة-غابات-ديزمار--1088991337.html
https://sarabic.ae/20240519/وزير-الداخلية-الإيراني-فرق-الإنقاذ-لم-تتمكن-حتى-الآن-من-الوصول-إلى-موقع-حادث-طائرة-الرئيس-1088987763.html
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إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, إبراهيم رئيسي, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

التلفزيون الإيراني: لا يمكن تأكيد مقتل أو إصابة أي من ركاب المروحية الرئاسية

16:47 GMT 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoustوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، تنشر الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني، والتي التقطت بعد افتتاح سد "قيز قلعة سي" في أذربيجان
وكالة الأنباء الإيرانية إرنا، تنشر الصورة الأخيرة لمروحية الرئيس الإيراني، والتي التقطت بعد افتتاح سد قيز قلعة سي في أذربيجان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AP Photo / Ali Hamed Haghdoust
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قال التلفزيون الإيراني، إن "مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سقطت بسبب سوء الأحوال الجوية، ولكن لا يمكن التأكد من إصابة أو استشهاد الركاب".
وأوضح أن "قوات الإغاثة تقترب من موقع الحادث"، مشيرا إلى أن "التقارير التي تتحدث عن مقتل أو جرح من كانوا على متن المروحية غير مؤكدة وغير موثوقة".
وأضاف التلفزيون الإيراني، أن "عمليات الإنقاذ تتم سيرا على الأقدام لعدم إمكانية عبور المركبات بسبب وعورة منطقة الحادث".
إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
الحكومة الإيرانية تعقد اجتماعا في أعقاب حادث مروحية الرئيس
15:23 GMT
وأكد وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، في وقت سابق، أن "الظروف الجوية السيئة أدت إلى هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان في محافظة أذربيجان الشرقية".
وقال وحيدي، في تصريحات تلفزيونية، إن "هناك صعوبة في الاتصال مع فريق الرئيس بسبب طبيعة المكان الجغرافية"، مشيرا إلى أن "فرق الإنقاذ لم تتمكن بعد من الوصول إلى موقع الحادث".
وأضاف أن "الظروف الجوية سيئة وننتظر وصول فرق الإنقاذ من أجل نقل المعلومات الدقيقة حول الحادث"، مؤكدا صعوبة الاتصال مع فريق الرئيس إبراهيم رئيسي بسبب طبيعة المكان الجغرافية.
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
إعلام إيراني: مروحية الرئيس تعرضت للحادث في منطقة غابات ديزمار
14:40 GMT
وأعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، في وقت سابق اليوم، أن مروحية واحدة في قافلة تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث بسبب الظروف الجوية.
وأضافت وكالة "تسنيم" الإيرانية نقلا عن تقارير إخبارية، ان طائرة مروحية كانت تقل الرئيس إبراهيم رئيسي، تعرضت لحادث، مؤكدة أن الرئيس الإيراني توجه برا إلى تبريز بعد تعرض مروحيته لحادث.
وبدأت قوات الإغاثة التابعة للهلال الأحمر والقوات العسكرية وقوات الشرطة المساعدة عملية بحث واسعة النطاق عن المروحية منذ بداية بلاغ حادث المروحية الرئاسية.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لم تتمكن حتى الآن من الوصول إلى موقع حادث طائرة الرئيس
13:55 GMT
ويقول السكان المحليون إنه بسبب الأجواء الضبابية في المنطقة، لا تزال حالة المروحية مجهولة. كما ضمت المروحية التي أقلت الرئيس محافظ أذربيجان الشرقية آية الله الهاشم وأمير عبد اللهيان.
ومن خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه أحد مرافقي الرئيس لوكالة "تسنيم" بعد الحادث، فإن الأمل كبير في استكمال هذا الحادث دون خسائر في الأرواح.
ووفقا لـ"الحرس الثوري الإيراني"، أنه "لم تكن المروحية على الرادار لمدة ساعة، تم نفي السقوط في البداية، ولكن تم تأكيده الآن".
وفي وقت سابق من يوم الأحد، وصل رئيسي إلى أذربيجان، حيث شارك مع رئيس البلاد إلهام علييف في حفل تشغيل مجمع خودافرين للطاقة الكهرومائية وافتتاح مجمع "جيز غالاسي" للطاقة الكهرومائية المبني على نهر أراز.
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