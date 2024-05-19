زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
30 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:48 GMT
11 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
10:28 GMT
27 د
صدى الحياة
مقترح مرتبط بــ"الطلاق" يثير الجدل في مصر
10:55 GMT
5 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:03 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
11:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الأدب الروسي امتد بعيدا لكل بلاد العالم وأصبح الأكثر تأثيرا عالميا
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
12:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
سر جينات الدينيسوفان المناعية والجانب البعيد للقمر
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"كتائب القسام" مستعدة لمعركة استنزاف طويلة الأمد مع إسرائيل في غزة
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:17 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
09:30 GMT
30 د
ملفات ساخنة
هل يشكل الميناء الأمريكي المؤقت بديلا عن المعابر البرية في إدخال المساعدات لغزة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
10:33 GMT
27 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير: الهدف من اغتصاب الأطفال في لبنان هو لبيع فيديوهاتهم ونشر الشذوذ في المجتمع
11:30 GMT
30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تتحدى التقلبات الكمومية نظريات الموصلية الفائقة
12:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: الدعوة لنشر قوات حفظ سلام في فلسطين تحتاج إلى قرار صادر من مجلس الأمن
16:03 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240519/زعيمة-حزب-العمال-في-الجزائر-تعلن-ترشحها-للانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1088978364.html
زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية
زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T06:54+0000
2024-05-19T07:37+0000
الجزائر
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg
وبحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، أمس السبت، منح الحزب ترشيحه لحنون، عقب انعقاد الدورة العادية له.بدورها، قالت حنون إن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة في هذه الانتخابات".وأضافت أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024".ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
https://sarabic.ae/20240322/لماذا-أعلنت-الجزائر-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087273743.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_232:0:4328:3072_1920x0_80_0_0_d46875b4f77df3270a5414a0ef77ae61.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, الأخبار

زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

06:54 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 19.05.2024)
© AFP 2023 / Ryad Kramdiعلم الجزائر
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© AFP 2023 / Ryad Kramdi
تابعنا عبر
أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، أمس السبت، منح الحزب ترشيحه لحنون، عقب انعقاد الدورة العادية له.
بدورها، قالت حنون إن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة في هذه الانتخابات".
وأضافت أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".

كما أكدت على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في "اختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد"، مشيرة إلى أن "حزب العمال يناضل من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات".

وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
الرئيس الجزائري المنتخب عبد المجيد تبون يرحب بالحضور خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الجزائر ، في 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2024
لماذا أعلنت الجزائر انتخابات رئاسية مبكرة؟
22 مارس, 17:44 GMT
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024".
ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.
ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий ВС РФ стреляет из реактивного пехотного огнемета РПО-А Шмель во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:15 GMTПалатки беженцев из Рафаха вдоль пляжа в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. 800 ألف فلسطيني نزحوا من رفح والمناطق الآمنة "ادعاء كاذب"05:39 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала