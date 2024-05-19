https://sarabic.ae/20240519/زعيمة-حزب-العمال-في-الجزائر-تعلن-ترشحها-للانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1088978364.html

زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية

سبوتنيك عربي

أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T06:54+0000

2024-05-19T06:54+0000

2024-05-19T07:37+0000

الجزائر

العالم العربي

الأخبار

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/06/05/1049167318_0:254:4560:2819_1920x0_80_0_0_1cb5cad49c1efdfb0b874e4527b7167d.jpg

وبحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، أمس السبت، منح الحزب ترشيحه لحنون، عقب انعقاد الدورة العادية له.بدورها، قالت حنون إن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة في هذه الانتخابات".وأضافت أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024".ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.

https://sarabic.ae/20240322/لماذا-أعلنت-الجزائر-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087273743.html

الجزائر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الجزائر, العالم العربي, الأخبار