https://sarabic.ae/20240519/زعيمة-حزب-العمال-في-الجزائر-تعلن-ترشحها-للانتخابات-الرئاسية-في-البلاد-1088978364.html
زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية
زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية
سبوتنيك عربي
أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T06:54+0000
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وبحسب ما أفاد التلفزيون الجزائري، أمس السبت، منح الحزب ترشيحه لحنون، عقب انعقاد الدورة العادية له.بدورها، قالت حنون إن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة في هذه الانتخابات".وأضافت أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024".ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر.ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.
https://sarabic.ae/20240322/لماذا-أعلنت-الجزائر-انتخابات-رئاسية-مبكرة-1087273743.html
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الجزائر, العالم العربي, الأخبار
الجزائر, العالم العربي, الأخبار
زعيمة حزب العمال في الجزائر تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية
06:54 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 07:37 GMT 19.05.2024)
أعلنت زعيمة حزب العمال في الجزائر، لويزة حنون، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية، المقرر إجراؤها، في 7 سبتمبر/أيلول المقبل.
وبحسب ما أفاد
التلفزيون الجزائري، أمس السبت، منح الحزب ترشيحه لحنون، عقب انعقاد الدورة العادية له.
بدورها، قالت حنون إن حزب العمال "يملك الجرأة السياسية للمشاركة في هذه الانتخابات".
وأضافت أن هذه المشاركة تمثل "انتصارا للتعددية الحزبية والديمقراطية".
كما أكدت على أهمية الاستحقاق الانتخابي المقبل في "اختيار المرشح الأنسب لقيادة البلاد"، مشيرة إلى أن "حزب العمال يناضل من أجل تحقيق المساواة في الحقوق والواجبات".
وأعلنت الجزائر إجراء انتخابات رئاسية "مبكرة"، في 7 سبتمبر هذا العام، أي قبل ثلاثة أشهر من موعدها المقرر بنهاية ديسمبر/ كانون الأول 2024.
وذكرت
وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا القرار صدر عقب اجتماع ترأسه الرئيس عبد المجيد تبون، وحضره كبار المسؤولين في الدولة، من بينهم رئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان، إنه تقرر "إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، يوم 7 سبتمبر 2024".
ووفقا لتقارير محلية، جاء هذا التعجيل للانتخابات بعد أنباء تم تداولها في وسائل إعلام فرنسية، حول نية تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر
.
ونفت وكالة الأنباء الجزائرية هذه الأنباء، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
يذكر أن الرئيس الجزائري الحالي عبد المجيد تبون
، قد انتخب في ديسمبر 2019، لولاية رئاسية مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 58% من الأصوات، ويمكنه الترشح لولاية ثانية وأخيرة، وفقاً للدستور الجزائري.