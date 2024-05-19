https://sarabic.ae/20240519/سموتريتش-يقترح-دخول-الجيش-الإسرائيلي-إلى-لبنان-وإقامة-منطقة-أمنية-إذا-واصل-حزب-الله-إطلاق-النار-1088982823.html

وزير المالية الإسرائيلي يتحدث عن "غزو لبنان"

وزير المالية الإسرائيلي يتحدث عن "غزو لبنان"

سبوتنيك عربي

دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، رئيس وزراء بلاده، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى إصدار إنذار لـ"حزب الله" لوقف إطلاق النار على الحدود... 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T10:53+0000

2024-05-19T10:53+0000

2024-05-19T11:06+0000

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التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

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وقال سموتريتش: "إذا استمر "حزب الله" في إطلاق النار بعد هذا الإنذار، فإنه سيتعين على الجيش الإسرائيلي شن هجوم دفاعي في عمق الأراضي اللبنانية، بما في ذلك دخول بري واستيلاء عسكري إسرائيلي على جنوب لبنان"، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأدلى سموتريتش، بهذا التصريح في اجتماع لحزبه "الصهيونية الدينية" الذي عقد في الشمال الإسرائيلي، حيث دعا نتنياهو، إلى وضع سياسة أمنية طويلة المدى، من شأنها أن "تجلب الأمن والنصر على المدى الطويل لإسرائيل"، بحسب قوله.ودعا مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى تواجد دائم للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بأكمله، كما دعا إلى الانتهاء الفوري من العملية على طول محور فيلادلفيا، والاحتلال الكامل لمدينة رفح بأكملها.وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات على مناطق عدة على الحدود اللبنانية الجنوبية، وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار بعد منتصف الليل ثلاث مرات على بلدة الخيام، مستهدفا وادي العصافير وباب ثنية وأطراف الخيام الجنوبية".من جهته، أعلن "حزب الله"، في بيان له: "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".وتتواصل المواجهات بين "حزب الله" اللبناني والجيش الإسرائيلي منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" وبداية الحرب الإسرائيلية على غزة، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وقال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إن "المقاومة تتوعد إسرائيل بحرب استنزاف طويلة"، مشيرا إلى أن "الجيش الإسرائيلي يعاني من التخبط والفشل ووقوف المقاومة في وجهه كلما حاول تحقيق أي إنجاز أو انتصار".يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة، التي أدت إلى مقتل أكثر من 35 ألف شخص وإصابة ما يقرب من 80 ألفا آخرين.

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