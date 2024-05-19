https://sarabic.ae/20240519/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-إيلات-بإسرائيل-بالطيران-المسير-1088975316.html

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بإسرائيل بالطيران المسير

فصائل عراقية مسلحة تعلن استهداف هدف حيوي في إيلات بإسرائيل بالطيران المسير

سبوتنيك عربي

أعلنت فصائل عراقية، فجر، اليوم الأحد، استهداف هدف حيوي في مدينة إيلات الإسرائيلية بالطيران المسير. 19.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-19T02:47+0000

2024-05-19T02:47+0000

2024-05-19T03:27+0000

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بغداد - سبوتنيك. وقالت الفصائل المسلحة في بيان، "استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفاً حيوياً في إيلات "أم الرشراش" بأراضينا المحتلة فجر اليوم الأحد الموافق 19 مايو/ أيار الجاري بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف قواعد أمريكية في سوريا والعراق، ردا على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها للفصائل الفلسطينية.وكانت الفصائل المسلحة في العراق، قد أعلنت في وقت سابق، استئنافها استهداف القواعد الأمريكية في كل من العراق وسوريا، بعد أن علّقت هجماتها في أعقاب هجومها العنيف على قاعدة "التنف" الأمريكية، التي خلفت عددا كبيرا من القتلى والجرحى في صفوف الأمريكيين، في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه قرر كيفية الرد على الهجوم.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف 386فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-في-غارة-إسرائيلية-على-شقة-سكنية-وسط-رفح-1088974129.html

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فصائل مسلحة, العالم العربي, أخبار العراق اليوم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, إيلات