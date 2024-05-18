https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-في-غارة-إسرائيلية-على-شقة-سكنية-وسط-رفح-1088974129.html
قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح
قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح... 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T21:54+0000
2024-05-18T21:54+0000
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ونقلت عن وكالة "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت أشلاء ثلاثة قتلى من أنقاض شقة سكنية في عمارة "أبو هاشم" بمنطقة البلد وسط رفح، بعد أن قصفها طيران الجيش الإسرائيلي.وفي وقت سابق، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف للجيش الإسرائيلي على منزل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.وذكرت مصادر محلية، بأن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم المغازي، ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف 386فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20240518/عضو-بـكابينيت-الحرب-علينا-السيطرة-على-غزة-حتى-يزول-تهديد-حماس-1088973347.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
أخبار مدينة رفح, أخبار معبر رفح, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
قتلى وجرحى في غارة إسرائيلية على شقة سكنية وسط رفح
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بمقتل ثلاثة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون، مساء اليوم السبت، في قصف لطيران الجيش الإسرائيلي على شقة سكنية وسط مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
ونقلت عن وكالة "وفا" عن مصادر محلية، قولها إن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت أشلاء ثلاثة قتلى من أنقاض شقة سكنية في عمارة "أبو هاشم" بمنطقة البلد وسط رفح، بعد أن قصفها طيران الجيش الإسرائيلي.
وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن 800 ألف مواطن أجبروا على النزوح قسرًا من رفح إلى خان يونس والمناطق الوسطى، في ظل الهجوم العسكري الذي يشنه الاحتلال على المدينة.
وفي وقت سابق، قتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون بينهم أطفال، في قصف للجيش الإسرائيلي على منزل شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وذكرت مصادر محلية، بأن طيران الجيش الإسرائيلي الحربي استهدف مجموعة من الفلسطينيين شرق مخيم المغازي، ما أدى لمقتل ثلاثة مواطنين وإصابة العشرات بينهم أطفال.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن مطلع الشهر الجاري، أنه بدأ عملية "محدودة" كما وصفها، للسيطرة على معبر رفح، حيث اقتحمت الآليات الإسرائيلية المعبر ورفعت الأعلام الإسرائيلية داخله.
وأعلن الجيش الإسرائيلي فرض سيطرته الكاملة على معبر رفح
الحدودي، الذي يربط قطاع غزة بجمهورية مصر العربية، كما أغلق معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب شرقي مدينة رفح ومنع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية وسط تحذيرات من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأسفرت العمليات العسكرية
الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عن سقوط أكثر من 35 ألف 386فلسطيني، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.