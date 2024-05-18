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عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس
عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس
سبوتنيك عربي
قال عضو بـ"كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم السبت، إن على بلاده السيطرة على قطاع غزة حتى يزول تهديد حركة "حماس". 18.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-18T20:40+0000
2024-05-18T20:40+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
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ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال آفي ديختر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت"، أنه على إسرائيل السيطرة على القطاع بهدف إزالة تهديد الحركة على بلاده.وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بأن إسرائيل في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غانتس في كلمة له، أن بلاده أصبحت في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.وأوضح غانتس أن "بعض السياسيين يفكرون في مستقبلهم فقط وهناك حاجة لتغيير فوري"، داعيا إلى إقامة ائتلاف أوروبي عربي فلسطيني لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).وطالب بيني غانتس، حكومة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في القطاع بحلول 8 يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن "هناك أقلية تسيطر على الأمور في إسرائيل".وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sarabic.ae/20240518/نتنياهو-مهاجما-غانتس-تصريحاته-تعني-نهاية-الحرب-وهزيمة-إسرائيل-وإقامة-دولة-فلسطينية-1088970464.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار

عضو بـ"كابينيت الحرب": علينا السيطرة على غزة حتى يزول تهديد حماس

20:40 GMT 18.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
قال عضو بـ"كابينيت الحرب" الإسرائيلية على قطاع غزة، اليوم السبت، إن على بلاده السيطرة على قطاع غزة حتى يزول تهديد حركة "حماس".
ونقلت القناة الـ 14 الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن الجنرال آفي ديختر، عضو المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت"، أنه على إسرائيل السيطرة على القطاع بهدف إزالة تهديد الحركة على بلاده.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، صرح بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، بأن إسرائيل في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن غانتس في كلمة له، أن بلاده أصبحت في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.
وأوضح غانتس أن "بعض السياسيين يفكرون في مستقبلهم فقط وهناك حاجة لتغيير فوري"، داعيا إلى إقامة ائتلاف أوروبي عربي فلسطيني لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).
وطالب بيني غانتس، حكومة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في القطاع بحلول 8 يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن "هناك أقلية تسيطر على الأمور في إسرائيل".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
نتنياهو مهاجما غانتس: تصريحاته تعني نهاية الحرب وهزيمة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية
20:08 GMT
وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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