https://sarabic.ae/20240518/غانتس-نحتاج-لاستراتيجية-واضحة-للانتصار-في-الحرب-على-غزة-1088969863.html

غانتس: نحتاج لاستراتيجية واضحة للانتصار في الحرب على غزة

غانتس: نحتاج لاستراتيجية واضحة للانتصار في الحرب على غزة

سبوتنيك عربي

صرح بيني غانتس، عضو "كابينيت الحرب" على قطاع غزة، اليوم السبت، بأن إسرائيل في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب. 18.05.2024, سبوتنيك عربي

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2024-05-18T19:11+0000

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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن غانتس في كلمة له، أن بلاده أصبحت في حاجة إلى استراتيجية واضحة للانتصار في الحرب الدائرة على قطاع غزة.وأوضح غانتس أن "بعض السياسيين يفكرون في مستقبلهم فقط وهناك حاجة لتغيير فوري"، داعيا إلى إقامة ائتلاف أوروبي عربي فلسطيني لإدارة غزة بعد الحرب دون حركة حماس أو الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن).وطالب بيني غانتس، حكومة الحرب الإسرائيلية على غزة، بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في القطاع بحلول 8 يونيو/حزيران المقبل، موضحا أن "هناك أقلية تسيطر على الأمور في إسرائيل".وفي وقت سابق من اليوم السبت، طالب زعيم المعارضة الإسرائيلي، يائير لابيد، من عضو "كابينيت الحرب" على غزة، بيني غانتس، تقديم الاستقالة من حكومة الحرب التي يقودها بنيامين نتنياهو.وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، عن لابيد مطالبته غانتس بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو، وعدم مساعدته له بغرض البقاء في السلطة أو في مقعد كرسي رئاسة الوزراء في تل أبيب، داعيا إلى الخروج الفوري من حكومة نتنياهو والمطالبة بإجراء انتخابات برلمانية عاجلة في إسرائيل.وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، قد طالب بالعمل على إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وإعادة المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.وقال لابيد في كلمة له أمام المتظاهرين للمطالبة بصفقة تبادل المحتجزين مع حركة حماس، في تل أبيب أمس السبت، إن "إسرائيل تمر بأيام صعبة، وأن البلاد في أمس الحاجة لأن يكون نتنياهو خارج حياتنا".وكانت "حماس"، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sarabic.ae/20240518/إسرائيل-لابيد-يطالب-غانتس-بإعلان-استقالته-من-حكومة-نتنياهو-1088965012.html

https://sarabic.ae/20240518/الجيش-الإسرائيلي-يطلب-من-سكان-بعض-مناطق-شمالي-غزة-إخلاءها-تمهيدا-لقصفها-1088967879.html

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