https://sarabic.ae/20240519/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-جرحى-اشتباكات-مدينة-الزاوية-إلى-22-شخصا-1088974574.html
ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا
ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 22 جريح جراء اشتباكات مسلحة جنوب مدينة الزاوية غربي... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T00:19+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة أعداد الجرحى خلال الاشتباكات التي اندلعت جنوب مدينة الزاوية وصل إلى 22 جريحا ومقتل شخص".ورداً على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن وقف الاشتباكات المسلحة بالمدينة بعد وساطة من قبل أعيان ومشايخ قبائل المدينة، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي على، أن " الوساطة نجحت مبدئيا لفض الاشتباكات وننتظر نتائجها مع مرور الساعات بمعنى إخماد الصراع نهائياً دون الخوف من تكرره".في سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر السبت 18 مايو/ أيار، جنوب مدينة الزاوية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن " بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابقوالتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون".وحثت البعثة في بيانها على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية منذ ساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره"، مؤكدا أن شخصا قتل وأصيب 6 آخرون حتى اللحظة".
https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-باشتباكات-في-مدينة-الزاوية-غرب-العاصمة-الليبية-1088963168.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جرحى
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جرحى
ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا
أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 22 جريح جراء اشتباكات مسلحة جنوب مدينة الزاوية غربي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة أعداد الجرحى خلال الاشتباكات التي اندلعت جنوب مدينة الزاوية وصل إلى 22 جريحا ومقتل شخص
".
مضيفاً أن "سيارات الإسعاف والفرق الطبية وصلت إلى المنطقة التي اندلعت بها الاشتباكات لتقديم الخدمات الإسعافية ومساعدة العالقين".
ورداً على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن وقف الاشتباكات المسلحة بالمدينة بعد وساطة من قبل أعيان ومشايخ قبائل المدينة، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي على، أن " الوساطة نجحت مبدئيا لفض الاشتباكات وننتظر نتائجها مع مرور الساعات بمعنى إخماد الصراع نهائياً دون الخوف من تكرره".
في سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر السبت 18 مايو/ أيار، جنوب مدينة الزاوية.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن " بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابقوالتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون".
وحثت البعثة في بيانها على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".
وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية منذ ساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره"، مؤكدا أن شخصا قتل وأصيب 6 آخرون حتى اللحظة".