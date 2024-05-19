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الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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ملفات ساخنة
قمة عربية تستضيفها البحرين في ظروف استثنائية وحرب غزة أبرز المحاور
09:31 GMT
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
من الملعب
ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
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مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
وسائل التواصل الإجتماعي.. نعمة أم نقمة؟
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عالم سبوتنيك
نتائج القمة العربية بين الواقع والمأمول.. جنوب إفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإلزام إسرائيل الانسحاب من غزة
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البرنامج الصباحي
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123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح أسباب اهتمام روسيا بالاستثمار في سلطنة عمان
08:18 GMT
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ريال مدريد يواجه بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا
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العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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https://sarabic.ae/20240519/ليبيا-ارتفاع-حصيلة-جرحى-اشتباكات-مدينة-الزاوية-إلى-22-شخصا-1088974574.html
ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا
ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا
سبوتنيك عربي
أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 22 جريح جراء اشتباكات مسلحة جنوب مدينة الزاوية غربي... 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T00:19+0000
2024-05-19T00:19+0000
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بنغازي - سبوتنيك. وقال علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة أعداد الجرحى خلال الاشتباكات التي اندلعت جنوب مدينة الزاوية وصل إلى 22 جريحا ومقتل شخص".ورداً على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن وقف الاشتباكات المسلحة بالمدينة بعد وساطة من قبل أعيان ومشايخ قبائل المدينة، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي على، أن " الوساطة نجحت مبدئيا لفض الاشتباكات وننتظر نتائجها مع مرور الساعات بمعنى إخماد الصراع نهائياً دون الخوف من تكرره".في سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر السبت 18 مايو/ أيار، جنوب مدينة الزاوية.وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن " بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابقوالتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون".وحثت البعثة في بيانها على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية منذ ساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره"، مؤكدا أن شخصا قتل وأصيب 6 آخرون حتى اللحظة".
https://sarabic.ae/20240518/قتلى-وجرحى-باشتباكات-في-مدينة-الزاوية-غرب-العاصمة-الليبية-1088963168.html
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أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جرحى
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, جرحى

ليبيا.. ارتفاع حصيلة جرحى اشتباكات مدينة الزاوية إلى 22 شخصا

00:19 GMT 19.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERYقوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا
قوات الجيش بالمنطقة الغربية تسيطر على معبر رأس جدير الحدودي غرب ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
تابعنا عبر
أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس، أسامة علي، ارتفاع حصيلة الجرحى إلى 22 جريح جراء اشتباكات مسلحة جنوب مدينة الزاوية غربي البلاد.
بنغازي - سبوتنيك. وقال علي في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "حصيلة أعداد الجرحى خلال الاشتباكات التي اندلعت جنوب مدينة الزاوية وصل إلى 22 جريحا ومقتل شخص".
مضيفاً أن "سيارات الإسعاف والفرق الطبية وصلت إلى المنطقة التي اندلعت بها الاشتباكات لتقديم الخدمات الإسعافية ومساعدة العالقين".
ورداً على سؤال لـ "سبوتنيك" بشأن وقف الاشتباكات المسلحة بالمدينة بعد وساطة من قبل أعيان ومشايخ قبائل المدينة، أكد الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي على، أن " الوساطة نجحت مبدئيا لفض الاشتباكات وننتظر نتائجها مع مرور الساعات بمعنى إخماد الصراع نهائياً دون الخوف من تكرره".
في سياق متصل دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا السلطات الليبية إلى حماية وسلامة المدنيين مطالبة بوقف فوري للاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر السبت 18 مايو/ أيار، جنوب مدينة الزاوية.
الهلال الأحمر الليبي خلال تواجده في مناطق الاشتباكات في العاصمة طرابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.05.2024
قتلى وجرحى باشتباكات في مدينة الزاوية غرب العاصمة الليبية
أمس, 14:06 GMT
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا في بيان صحفي حصلت وكالة" سبوتنيك" على نسخة منه، إن " بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تتابع عن كثب الاشتباكات المتقطعة في الزاوية التي اندلعت في وقت سابقوالتي أفادت التقارير أنها أسفرت عن سقوط بعض الضحايا بمن فيهم مدنيون".
وحثت البعثة في بيانها على الوقف الفوري للأعمال العدائية، داعية "السلطات إلى ضمان حماية وسلامة المدنيين".
وفي وقت سابق أعلن الناطق باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في العاصمة الليبية طرابلس عن اندلاع اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب الزاوية منذ ساعات الأولى من فجر أمس السبت، حيث امتدت من حي السيدة زينب حتى أبوصره"، مؤكدا أن شخصا قتل وأصيب 6 آخرون حتى اللحظة".
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Силы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 12 موقعا للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:33 GMT
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