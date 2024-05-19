https://sarabic.ae/20240519/وزير-الاقتصاد-العماني-يشيد-بالعلاقات-الروسية-العربية-1088982433.html
وزير الاقتصاد العماني يشيد بالعلاقات الروسية العربية
وزير الاقتصاد العماني يشيد بالعلاقات الروسية العربية
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، أول أمس الجمعة، أن التعاون بين دول الخليج وروسيا، وصل إلى مستوى جديد. 19.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-19T10:33+0000
2024-05-19T10:33+0000
2024-05-19T10:36+0000
روسيا
قمة قازان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/05/0f/1088849135_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_77f71f158d7f91006ae08d54f53f3c21.jpg
وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد العماني، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال فيها إنه "بالنسبة للعلاقات بين الدول العربية بما فيها مجلس التعاون الخليجي مع روسيا، فقد وصلت في الوقت الراهن إلى مستوى نوعي جديد".واعتبر الصقري أن "هذه العلاقات يتم تعزيزها بشكل موسع وعلى مختلف الاتجاهات".ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.
https://sarabic.ae/20240515/جانب-من-فعاليات-منتدى-روسيا-العالم-الإسلامي-منتدى-قازان-2024-1088862195.html
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روسيا, قمة قازان
وزير الاقتصاد العماني يشيد بالعلاقات الروسية العربية
10:33 GMT 19.05.2024 (تم التحديث: 10:36 GMT 19.05.2024)
أعلن وزير الاقتصاد العماني، سعيد بن محمد الصقري، أول أمس الجمعة، أن التعاون بين دول الخليج وروسيا، وصل إلى مستوى جديد.
وجاءت تصريحات وزير الاقتصاد العماني، خلال حديثه لوكالة "سبوتنيك"، على هامش منتدى "روسيا - العالم الإسلامي: منتدى قازان 2024"، قال فيها إنه "بالنسبة للعلاقات بين الدول العربية بما فيها مجلس التعاون الخليجي مع روسيا، فقد وصلت في الوقت الراهن إلى مستوى نوعي جديد".
واعتبر الصقري أن "هذه العلاقات يتم تعزيزها بشكل موسع وعلى مختلف الاتجاهات".
ويُقام المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا-العالم الإسلامي: منتدى قازان"، هذا العام للمرة الـ15، في الفترة من 14 إلى 19 مايو /أيار الجاري. وستصبح قازان هذه الأيام منصة لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والاجتماعية والثقافية بين روسيا الاتحادية ودول منظمة التعاون الإسلامي. وبموجب مرسوم صادر عن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، حصل المنتدى على وضع اتحادي منذ عام 2023. ويرأس اللجنة المنظمة نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين.