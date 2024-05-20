https://sarabic.ae/20240520/استهداف-القاعدة-الأمريكية-بحقل-العمر-النفطي-بدير-الزور-السورية-بـ3-صواريخ-1089047756.html
استهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بدير الزور السورية بـ3 صواريخ
استهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بدير الزور السورية بـ3 صواريخ
سبوتنيك عربي
صرح مصدر ميداني في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد استهدفت بثلاثة صواريخ. 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T22:43+0000
2024-05-20T22:43+0000
2024-05-20T22:43+0000
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دمشق - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط الميادين باتجاه القاعدة (الأميركية بحقل العمر النفطي)، سقط اثنان منها في محيط القاعدة في حين أصاب الثالث منطقة القرية الخضراء داخل القاعدة".وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة في حين حلق الطيران المروحي الأميركي في أجواء المنطقة بعد الاستهداف".وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق، ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20240310/مصدر-لـسبوتنيك-استهداف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-بريف-دير-الزور-بطائرتين-مسيرتين-1086855933.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
دير الزور, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
دير الزور, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
استهداف القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي بدير الزور السورية بـ3 صواريخ
صرح مصدر ميداني في سوريا، اليوم الثلاثاء، بأن القاعدة الأميركية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرقي البلاد استهدفت بثلاثة صواريخ.
دمشق - سبوتنيك
. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "تم إطلاق ثلاثة صواريخ من محيط الميادين باتجاه القاعدة (الأميركية بحقل العمر النفطي)، سقط اثنان منها في محيط القاعدة في حين أصاب الثالث منطقة القرية الخضراء داخل القاعدة".
وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت من داخل القاعدة في حين حلق الطيران المروحي الأميركي في أجواء المنطقة بعد الاستهداف".
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا
والعراق، ردًا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت تلك الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".