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https://sarabic.ae/20240520/اكتشاف-سر-الكود-الغامض-في-معابد-الآشوريين-المنتشرة-في-الشرق-الأوسط--1089034285.html
اكتشاف سر "الكود الغامض" في معابد الآشوريين المنتشرة في الشرق الأوسط
اكتشاف سر "الكود الغامض" في معابد الآشوريين المنتشرة في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
قامت مجموعة من العلماء بتفسير رموز قديمة أثارت اهتمام الخبراء، ما يمنحنا مزيدًا من التبصر في الإمبراطورية الآشورية الجبارة التي امتدت عبر أجزاء كبيرة من الشرق... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T14:47+0000
2024-05-20T14:47+0000
مجتمع
علوم
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وتتعلق هذه الرموز على وجه الخصوص بالملك سرجون الثاني الذي حكم في الفترة من 721 إلى 704 قبل الميلاد. وهي في شكلها القصير تتكون من أسد وشجرة تين ومحراث. وفي شكلها الأطول، هناك خمسة رموز متتالية: طائر وثور بعد الأسد، ثم الشجرة والمحراث، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في محلة "ساينس أليرت" العلمية.تظهر هذه الصور في عدة أماكن في معابد دور شروكين، التي كانت لفترة وجيزة عاصمة آشور. تم التنقيب عن الآثار المدفونة للمدينة القديمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.لكن معنى الصور - سواء كانت تمثل آلهة، أو قوى خارقة للطبيعة، أو سلطة الملك، أو محاولة لكتابة الهيروغليفية المصرية - كان محل جدل منذ فترة طويلة.يقول عالم الآشوريات والمؤرخ مارتن ورثينغتون، من كلية ترينيتي في دبلن في أيرلندا: "هذه المنطقة من العالم، والتي تشمل العراق الحالي وأجزاء من إيران وتركيا وسوريا، يُشار إليها غالبًا باسم" مهد الحضارة "."هي المكان الذي ولدت فيه المدن والإمبراطوريات، وقصتها جزء كبير من تاريخ البشرية".جمع ورثينغتون الأدلة معًا لتستنتج أن هذه الصور تحمل اسم سرجون، وهي فكرة تم اقتراحها لأول مرة (ولكن لم يتم استكشافها) في عام 1948.ويتوسع في هذا الاقتراح من خلال إظهار أن الرموز يمكن أن تشير أيضًا إلى مجموعات النجوم - والقصد من ذلك هو تقديم الاحترام للملك صاحب السيادة من خلال كتابة اسمه في النجوم وربطه بالآلهة.والأهم من ذلك، أن التفسير ينطبق على الأشكال الطويلة والقصيرة لهذا الرمز الرسومي. في حين أن النظريات السابقة أشارت إلى أن الأيقونات قد تشير إلى الملك وإلى سماء الليل - لأسباب ليس أقلها اللونين الأزرق والأصفر التي كانت تُصور بها أحيانًا - فإن هذا هو البحث الأول الذي يجمع هذه الأفكار معًا بشكل منهجي.يخوض ورثينغتون في التفاصيل في شرح اللغة المستخدمة: كيف، على سبيل المثال، الكلمة الآشورية التي تعني "شجرة" تبدو مشابهة لكلمة "الفك"، وهو اسم كوكبة كان الناس في ذلك الوقت على دراية بها. علاوة على ذلك، كانت هذه الأبراج مرتبطة بالآلهة القديمة، مما زاد من احترام سرجون.يقول ورثينغتون: "كان تأثير الرموز الخمسة هو وضع اسم سرجون في السماء إلى الأبد، وهي طريقة ذكية لجعل اسم الملك خالدًا".من الممكن أيضًا أن تكون رموز الأسود السائرة قد كتبت اسم سرجون باللغة الآشورية القديمة - بالإضافة إلى وجود صلات قوية بالشخصيات الملكية - مما يؤكد الارتباط في الإصدارات الأطول من هذا الرمز المرئي.على الرغم من أنها قد تراجعت الآن إلى الماضي القديم، إلا أن حضارات بلاد ما بين النهرين كانت ذات أهمية كبيرة في العديد من جوانب تاريخ البشرية، مما يعني أن الفهم الأفضل لكيفية عيشهم وتفكيرهم وحكمهم أمر ذو قيمة.يقول ورثينغتون: "حقيقة أنها تعمل مع كل من تسلسل الرموز الخمسة وتسلسل الرموز الثلاثة، وأن الرموز يمكن أيضًا فهمها على أنها مجموعات مناسبة ثقافيًا، تبدو لي موحية للغاية".
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علوم
علوم

اكتشاف سر "الكود الغامض" في معابد الآشوريين المنتشرة في الشرق الأوسط

14:47 GMT 20.05.2024
CC BY 2.0 / Anne-Lise Heinrichs / Library of Akkadian wooden objectsقرص مسماري مع قائمة الموز التي ترمز إلى الكلمات المرادفة من مكتبة آشور بانيبال الملكية في المتحف البريطاني
قرص مسماري مع قائمة الموز التي ترمز إلى الكلمات المرادفة من مكتبة آشور بانيبال الملكية في المتحف البريطاني - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
CC BY 2.0 / Anne-Lise Heinrichs / Library of Akkadian wooden objects
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قامت مجموعة من العلماء بتفسير رموز قديمة أثارت اهتمام الخبراء، ما يمنحنا مزيدًا من التبصر في الإمبراطورية الآشورية الجبارة التي امتدت عبر أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط من القرن الرابع عشر إلى القرن السابع قبل الميلاد.
وتتعلق هذه الرموز على وجه الخصوص بالملك سرجون الثاني الذي حكم في الفترة من 721 إلى 704 قبل الميلاد. وهي في شكلها القصير تتكون من أسد وشجرة تين ومحراث. وفي شكلها الأطول، هناك خمسة رموز متتالية: طائر وثور بعد الأسد، ثم الشجرة والمحراث، وذلك وفقا لدراسة تم نشرها في محلة "ساينس أليرت" العلمية.
تظهر هذه الصور في عدة أماكن في معابد دور شروكين، التي كانت لفترة وجيزة عاصمة آشور. تم التنقيب عن الآثار المدفونة للمدينة القديمة خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.
لكن معنى الصور - سواء كانت تمثل آلهة، أو قوى خارقة للطبيعة، أو سلطة الملك، أو محاولة لكتابة الهيروغليفية المصرية - كان محل جدل منذ فترة طويلة.
يقول عالم الآشوريات والمؤرخ مارتن ورثينغتون، من كلية ترينيتي في دبلن في أيرلندا: "هذه المنطقة من العالم، والتي تشمل العراق الحالي وأجزاء من إيران وتركيا وسوريا، يُشار إليها غالبًا باسم" مهد الحضارة ".
"هي المكان الذي ولدت فيه المدن والإمبراطوريات، وقصتها جزء كبير من تاريخ البشرية".
جمع ورثينغتون الأدلة معًا لتستنتج أن هذه الصور تحمل اسم سرجون، وهي فكرة تم اقتراحها لأول مرة (ولكن لم يتم استكشافها) في عام 1948.
سعال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
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ويتوسع في هذا الاقتراح من خلال إظهار أن الرموز يمكن أن تشير أيضًا إلى مجموعات النجوم - والقصد من ذلك هو تقديم الاحترام للملك صاحب السيادة من خلال كتابة اسمه في النجوم وربطه بالآلهة.
والأهم من ذلك، أن التفسير ينطبق على الأشكال الطويلة والقصيرة لهذا الرمز الرسومي. في حين أن النظريات السابقة أشارت إلى أن الأيقونات قد تشير إلى الملك وإلى سماء الليل - لأسباب ليس أقلها اللونين الأزرق والأصفر التي كانت تُصور بها أحيانًا - فإن هذا هو البحث الأول الذي يجمع هذه الأفكار معًا بشكل منهجي.
يخوض ورثينغتون في التفاصيل في شرح اللغة المستخدمة: كيف، على سبيل المثال، الكلمة الآشورية التي تعني "شجرة" تبدو مشابهة لكلمة "الفك"، وهو اسم كوكبة كان الناس في ذلك الوقت على دراية بها. علاوة على ذلك، كانت هذه الأبراج مرتبطة بالآلهة القديمة، مما زاد من احترام سرجون.
يقول ورثينغتون: "كان تأثير الرموز الخمسة هو وضع اسم سرجون في السماء إلى الأبد، وهي طريقة ذكية لجعل اسم الملك خالدًا".
من الممكن أيضًا أن تكون رموز الأسود السائرة قد كتبت اسم سرجون باللغة الآشورية القديمة - بالإضافة إلى وجود صلات قوية بالشخصيات الملكية - مما يؤكد الارتباط في الإصدارات الأطول من هذا الرمز المرئي.
على الرغم من أنها قد تراجعت الآن إلى الماضي القديم، إلا أن حضارات بلاد ما بين النهرين كانت ذات أهمية كبيرة في العديد من جوانب تاريخ البشرية، مما يعني أن الفهم الأفضل لكيفية عيشهم وتفكيرهم وحكمهم أمر ذو قيمة.
يقول ورثينغتون: "حقيقة أنها تعمل مع كل من تسلسل الرموز الخمسة وتسلسل الرموز الثلاثة، وأن الرموز يمكن أيضًا فهمها على أنها مجموعات مناسبة ثقافيًا، تبدو لي موحية للغاية".
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