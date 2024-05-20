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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/الدفاعات-الجوية-الروسية-تدمر-7-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-بيلغورود-وكورسك-1089006550.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود و كورسك خلال الليلة... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T05:04+0000
2024-05-20T05:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240519/الدفاع-الجوي-الروسي-يدمر-قذيفة-أولخا-و3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-فوق-بيلغورود--1089000270.html
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي بيلغورود وكورسك

05:04 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية "تور-إم 2 دي تي"، بمدينة ييسك الروسية
القوات المسلحة الروسية تعتمد أول دفعة من منظومات الدفاع الجوي القطبية تور-إم 2 دي تي، بمدينة ييسك الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الإثنين، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي بيلغورود و كورسك خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة أخرى من نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف داخل الأراضي الروسية".

وأضاف البيان أن"وسائل الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 7 طائرات مسيرة أوكرانية من بينها خمسة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود واثنتين فوق أراضي مقاطعة كورسك".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الجوي الروسي يدمر قذيفة "أولخا" و3 طائرات مسيرة أوكرانية فوق بيلغورود
أمس, 17:49 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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