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https://sarabic.ae/20240520/المرشد-الأعلى-الإيراني-يعلن-الحداد-5-أيام-على-وفاة-رئيسي-1089019365.html
المرشد الأعلى الإيراني يعلن الحداد 5 أيام على وفاة رئيسي
المرشد الأعلى الإيراني يعلن الحداد 5 أيام على وفاة رئيسي
سبوتنيك عربي
أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لمدة 5 أيام، عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T08:43+0000
2024-05-20T08:43+0000
إبراهيم رئيسي
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وأضاف أنه "بحسب المادة 131 من الدستور، يتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، إدارة السلطة التنفيذية، ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.من ناحية أخرى، قال عضو المجلس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية، إن سوق الأوراق المالية أغلقت، بعد وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكل من رافقه، في حادث تحطم المروحية.كما أمر وزير شؤون الشباب والرياضة الإيراني، كيومارس الهاشمي، بإلغاء جميع الألعاب والمسابقات الرياضية خلال الأسبوع الحالي، حدادا على وفاة الرئيس الإيراني وكل مرافقيه في الحادث.وأمس الأحد، تحطمت مروحية تقلّ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، أثناء عودتهم من منطقة خودا عفارين في مقاطعة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، بعد افتتاح سد على الحدود المشتركة مع جمهورية أذربيجان.وأسفر الحادث عن مقتل رئيسي ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وإمام صلاة الجمعة في تبريز، آية الله محمد علي الهاشم، ووالي شرق أذربيجان، مالك رحمتي، وأعضاء الفريق الأمني للرئيس وطاقم الطائرة.
https://sarabic.ae/20240520/بحسب-الدستور-من-يخلف-الرئيس-الإيراني-حال-غيابه؟-1089007492.html
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إبراهيم رئيسي, إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

المرشد الأعلى الإيراني يعلن الحداد 5 أيام على وفاة رئيسي

08:43 GMT 20.05.2024
© AP Photoالمرشد الإيراني، علي خامنئي
المرشد الإيراني، علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
المرشد الإيراني، علي خامنئي
© AP Photo
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أعلن المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، الحداد العام في البلاد لمدة 5 أيام، عقب الإعلان عن وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته، حسين أمير عبد اللهيان، وآخرين، في حادث تحطم مروحية كانت تقلهم في محافظة أذربيجان الشرقية.
وأضاف أنه "بحسب المادة 131 من الدستور، يتولى محمد مخبر، نائب الرئيس الراحل، إدارة السلطة التنفيذية، ويتعين عليه الترتيب مع رئيسي السلطتين التشريعية والقضائية لانتخاب رئيس جديد خلال مدة أقصاها 50 يوما"، وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.
من ناحية أخرى، قال عضو المجلس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والبورصة الإيرانية، إن سوق الأوراق المالية أغلقت، بعد وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، وكل من رافقه، في حادث تحطم المروحية.
محمد مخبر، نائب الرئيس الإيراني الراحل، إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
بحسب الدستور... هذا هو خليفة الرئيس الإيراني الراحل
05:58 GMT
كما أمر وزير شؤون الشباب والرياضة الإيراني، كيومارس الهاشمي، بإلغاء جميع الألعاب والمسابقات الرياضية خلال الأسبوع الحالي، حدادا على وفاة الرئيس الإيراني وكل مرافقيه في الحادث.
وأمس الأحد، تحطمت مروحية تقلّ الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، والوفد المرافق له، أثناء عودتهم من منطقة خودا عفارين في مقاطعة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، بعد افتتاح سد على الحدود المشتركة مع جمهورية أذربيجان.
وأسفر الحادث عن مقتل رئيسي ووزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وإمام صلاة الجمعة في تبريز، آية الله محمد علي الهاشم، ووالي شرق أذربيجان، مالك رحمتي، وأعضاء الفريق الأمني للرئيس وطاقم الطائرة.
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