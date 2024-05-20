https://sarabic.ae/20240520/اليابان-ولي-العهد-السعودي-يؤجل-زيارته-للبلاد-بسبب-الوضع-الصحي-لوالده-1089025057.html

اليابان: ولي العهد السعودي يؤجل زيارته للبلاد بسبب الوضع الصحي لوالده

اليابان: ولي العهد السعودي يؤجل زيارته للبلاد بسبب الوضع الصحي لوالده

سبوتنيك عربي

أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الاإنين، أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجل زيارة إلى اليابان، بسبب الوضع الصحي لوالده، العاهل السعودي، الملك سلمان... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T11:09+0000

2024-05-20T11:09+0000

2024-05-20T11:09+0000

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وقال وزير شؤون مجلس الوزراء للصحفيين، هاياشي يوشيماسا، إن السعودية أبلغت الحكومة في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، بتأجيل زيارة ولي العهد السعودي، بسبب الحالة الصحية للملك سلمان بن عبد العزيز، وفقا للتلفزيون الياباني.وأضافت الحكومة اليابانية، أنها ستنسق مع المملكة جدولا جديدا، بشأن زيارة ولي العهد السعودي.وكان من المقرر أن يباشر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، زيارة رسمية لليابان تستغرق 4 أيام، وكان من المتوقع أن يلتقي مع إمبراطور البلاد، ناروهيتو، ورئيس الوزراء الياباني، كيشيدا فوميئو.وأعلن الديوان الملكي السعودي، مساء أمس الأحد، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.وقال الديوان الملكي السعودي، في بيان له، إن "الفحوص الطبية أظهرت إصابة العاهل السعودي بالتهاب في الرئة"، مشيرا إلى أنه سيخضع لبرنامج علاج في قصر السلام في جدة عن طريق مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.وجاء ذلك بعدما أعلن الديوان الملكي السعودي، في وقت سابق في أمس الأحد، أن الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، سيجري فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة.يشار إلى أنه في أبريل/ نيسان الماضي، دخل الملك سلمان، مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، وأجرى فحوصات روتينية لبضع ساعات.وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.

https://sarabic.ae/20240519/الديوان-الملكي-السعودي-يعلن-إصابة-الملك-سلمان-بالتهاب-في-الرئة-1089002646.html

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