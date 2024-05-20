https://sarabic.ae/20240520/بوتين-مجمع-الوقود-والطاقة-الروسي-يتطور-ويلبي-احتياجات-البلاد-بالرغم-من-العقوبات-1089041004.html

بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات

بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي... 20.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-20T17:41+0000

2024-05-20T17:41+0000

2024-05-20T17:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال بوتين خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: "أود أن أؤكد أنه على الرغم من العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية

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