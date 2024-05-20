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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240520/بوتين-مجمع-الوقود-والطاقة-الروسي-يتطور-ويلبي-احتياجات-البلاد-بالرغم-من-العقوبات-1089041004.html
بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات
بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي... 20.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-20T17:41+0000
2024-05-20T17:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: "أود أن أؤكد أنه على الرغم من العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد".ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.الولايات المتحدة تفرض حزمة عقوبات جديدة تستهدف القاعدة الصناعية العسكرية الروسية
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بوتين: مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور ويلبي احتياجات البلاد بالرغم من العقوبات

17:41 GMT 20.05.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين خلال حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
© Sputnik . Alexander Kazakov/POOL
/
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تابعنا عبر
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، أنه وبالرغم من العقوبات المفروضة على روسيا، فإن مجمع الوقود والطاقة الروسي يتطور بشكل مطرد وموثوق ويلبي احتياجات البلاد.
وقال بوتين خلال اجتماع لبحث تطوير مجمع الوقود والطاقة: "أود أن أؤكد أنه على الرغم من العقوبات والتقلبات القوية في أسواق الطاقة العالمية والإقليمية، فإن مجمع الوقود والطاقة الوطني يتطور بشكل مطرد".

وأضاف: "إنه (مجمع الوقود والطاقة الروسي) يلبي الاحتياجات الداخلية المتزايدة بشكل موثوق وكامل".

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
سفير روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.05.2024
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كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، ولن تكون ناجعة، لافتاً إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الناس.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحاً أن هدف روسيا يتلخص في حماية السكان، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
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